In bicicletta al colle Fauniera: parte il calendario di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Sabato 17 giugno, con la salita al Colle Fauniera, prende il via l’edizione 2023 di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, il calendario di itinerari in bicicletta verso colli e arrivi in quota resi celebri dalle imprese dei corridori professionisti durante il Giro d’Italia e il Tour de France, da percorrere con le strade chiuse al traffico dei veicoli a motore. Le partenze, da Pradleves e Marmora, saranno alla francese, tra le ore 9 e le ore 11: tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. La partecipazione è gratuita ed è prevista la possibilità di noleggiare bici elettriche da ritirare sul posto. Nel corso della giornata saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dai siti dove saranno rese pubbliche; si terrà inoltre un rinfresco con prodotti del territorio, gratuito per tutti, presso l’arrivo in quota. Maggiori dettagli e la possibilità di scaricare il materiale informativo sull’evento si trovano sul sito https://visit.terresmonviso.eu/scalate-leggendarie-nelle-terre-del-monviso/.

Dall’epica salita di Marco Pantani, celebrato da una scultura in marmo nero di Ormea sulla sommità del colle, alla discesa a rotta di collo di Paolo Savoldelli al Giro d’Italia del 1999, le strade di accesso al Colle Fauniera dalle valli Grana, Stura e Maira, da quest’ultima con l’aggiunta del Colle di Esischie, rappresentano un traguardo ambito per gli appassionati di ciclismo da quando sono state asfaltate, a inizio anni Novanta. Lo testimoniano le intitolazioni di numerosi tornanti ai grandi del ciclismo, sul versante della valle Grana, e le numerose rilevazioni dei Chrono Test Point, stazioni di cronometraggio attive fino a pochi anni fa.

La scalata di sabato 17 giugno potrà essere effettuata da due diversi itinerari. Dalla valle Grana la pendenza massima è del 14% per un dislivello totale di 1.650m su un tracciato di 22km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Pradleves presso gli impianti sportivi-Abrì di via Nazzari 3; la strada sarà chiusa al traffico a Castelmagno, dal Santuario al colle. Sarà possibile partire in bici anche dal Santuario (dislivello 720 m, tracciato 8 km), lasciando l’auto nel parcheggio a valle del Santuario. Dalla valle Maira la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290m su un tracciato di 18km che comprende anche il superamento del Colle di Esischie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Marmora nei pressi dell’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio; la strada sarà chiusa al traffico da B.ta Tolosano (dislivello 915 m, tracciato 13 km), con possibilità di parcheggio in loco e di partenza in bici. È obbligatorio l’uso del casco, si consiglia di portare guanti, k-way o indumenti pesanti per la discesa. Si raccomanda di controllare lo stato di efficienza della propria bicicletta.

Il noleggio di e-bike, con prenotazione obbligatoria, deve essere effettuato presso diversi soggetti a seconda della valle di partenza: per la partenza da Pradleves, valle Grana, contattare Cicli Mattio (marco@ciclimattio.com; +39.0175.270058); per la partenza da Marmora, valle Maira, contattare il Consorzio turistico Valle Maira (info@vallemaira.org; +39.379.1789427).

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso è organizzato da Terres Monviso e dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo con il supporto tecnico di Velo Caraglio, Rampignado Team, Vigor Cycling Team e Cicli Mattio; questa è la sua seconda edizione dopo aver visto la partecipazione di più di 3.000 appassionati ciclisti nel corso della prima, nel 2022. Il programma prosegue poi da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, con tutte le Scalate leggendarie in sequenza (Colle Fauniera lunedì 3 luglio, strade chiuse al traffico in orario 8-12 dai tre versanti delle valli Stura, Grana e Maira; Colle di Sampeyre martedì 4 luglio, strade chiuse al traffico in orario 8-12 dai due versanti delle valli Maira e Varaita; Colle dell’Agnello mercoledì 5 luglio, strade chiuse al traffico in orario 9-12); Pian del Re giovedì 6 luglio, strade chiuse al traffico in orario 9-12; Montoso di Bagnolo Piemonte venerdì 7 luglio, strade chiuse al traffico in orario 8-12) per una cinque giorni organizzata come un “mini-giro”, con la possibilità di usufruire di pacchetti turistici studiati appositamente per ciclisti, e si completa a settembre con la salita al Colle dell’Agnello di domenica 3 e quella al Pian del Re di sabato 16.