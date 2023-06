Limone Piemonte: il meteo blocca la strada verso il Colle di Tenda fino al 2 luglio

Causa il prolungarsi delle avverse previsioni meteo, che non permettono il rifacimento del manto stradale nei tempi previsti, la strada che collega quota 1400 (Limone Piemonte) al Colle di Tenda non sarà percorribile sino a domenica 2 luglio.



Gli utenti motorizzati che hanno già prenotato o quelli che vorranno prenotare per entrare e/o uscire dalla porta di Limone Piemonte potranno farlo esclusivamente dalla Valle Roya (Francia) tramite la strada che collega San Dalmazzo di Tenda a Casterino e Colle Di tenda. Gli utenti in bicicletta potranno accedere o ridiscendere dal colle di Tenda tramite la via Romana che collega Limonetto a Limone Piemonte o tramite la Ciclovia del Duca che collega l’Alta Valle Pesio alla Via del Sale.



Vi ricordiamo che sia il tracciato dell’Alta via del Sale che la strada che porta a Casterino, causa le continue piogge, sono da percorrere con la massima attenzione.



Nel caso i lavori terminassero prima del 2 luglio sarà nostra cura fare tempestiva comunicazione circa l’eventuale riapertura della strada che da quota 1400 porta al Colle di Tenda.