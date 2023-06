Svelati i vincitori di "A scuola di Giornalismo con Piero Dardanello" [FOTO]

Grandi emozioni ieri, mercoledì 7 giugno, nello spazio incontri di Fondazione CRC a Cuneo per le premiazioni degli studenti della Granda che hanno partecipato al progetto "A scuola di giornalismo", organizzato dall'associazione Dardanello.

Un'edizione speciale, nel ricordo del giornalista Raffaele Sasso, prematuramente scomparso nel 2021. Grande amico e collaboratore dell’associazione ‘Dardanello’, partecipò come docente alla primissima edizione e, negli anni, non ha mai fatto mancare la sua presenza e la sua collaborazione alle iniziative dell’associazione, anche in rappresentanza dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, per cui aveva ricoperto la carica di presidente del collegio dei Revisori dei conti.

E proprio in virtù di questo legame con l'associazione sua moglie Gisella Curti, insieme al Lions Club Carrù-Dogliani di cui Raffaele era stato presidente e dall'Ordine dei giornalisti regionale, sono state erogate 11 borse di studio (una per ciascuno dei plessi).

In una sala gremita Paolo Cornero, direttore del “Dardanello a scuola” ha dato il benvenuto ad alunni, sindaci e famiglie che hanno presenziato all'evento e, prima di svelare i vincitori dell'edizione 2023 e i destinatari delle borse di studio, ha lasciato spazio per i saluti istituzionali. Per l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte è intervenuta la giornalista Cristina Mazzariello, che ha ricordato con affetto Raffaele Sasso con il quale ha condiviso una parte di percorso professionale, Sandro Dardanello, presidente dell'associazione che ha ricordato l'impegno che il fratello Piero, aveva profuso in favore dei giovani e la sua grande passione per il giornalismo. A portare i saluti della Regione il consigliere Matteo Gagliasso, per la Provincia di Cuneo è intrevenuto il presidente Luca Robaldo, al tavolo delle autorità insieme a Carlo Comino, mentre per la città di Cuneo erano presenti il vice sindaco Luca Serale e l'assessore Luca Pellegrino.

I ragazzi sono stati premiati con una copia del libro "Il mondo di Piero" e un abbonamento digitale offerto dai settimanali locali Provincia Granda e Unione Monregalese, da sempre partner del progetto. L'organizzazione è stata curata dalla segreteria di Esedra.

I PREMIATI DEL 2023

BEINETTE

III D - Djeneba Kone, Margherita Daniele, Elena Carroccio, Sara Cavallo e Nicole Conti

"Lavoro è inclusione. PizzAut inaugura a Monza con il presidente Mattarella"

III D - Adam Golemme, Gabriele Ferrero, Fresia Pietro e Revelli Matteo

"Marocco mondiale. Straordinaria impresa della squadra africana nel campionato del mondo 2022"

III D - Matilde Bertolotti

"Tango che avvicina, guerra che allontana. La canzone che parla di due innamorati in tempi di guerra"

III C - Stiven Tafani

"La salute mentale durante la pandemia. Il Covid ha aumentato i casi di ansia e depressione"

CARRU’ III C - Alice Filippi "Cos’è il genere High Fantasy? I segreti di una lettura che appassiona" II B - Emma Lidia Casassa "Proteste in Iran e i diritti delle donne. Laggiù negati, qui da difendere" II B - Maja Occelli "Le serie tv stanno iniziando a sostituire i libri? Lo scorso 24 febbraio la biblioteca ha aperto le porte agli studenti per avvicinarli alla lettura" ROCCA DE’ BALDI II E - Pietro Aimo e Francesco Basso "Il museo La Cantina riapre. A Crava uno spazio dedicato alla vita contadina di un tempo" II E - Aurora Gallo "Festa degli Alpini. Grande festa a Magliano Alpi per celebrare il gruppo degli alpini del paese" II D - Sonia Tarditi e Nicole Bessone "Dalla palestra a Morozzo, fino a sognare gli Europei" DOGLIANI II A - Corrado Manera "Dogliani, la “Banda Giovanile” incanta il pubblico. Successo per il concerto di Pasqua" II A - Rebecca Seghesio "A Dogliani una notte fra i libri con sacco a pelo. Lo scorso 24 febbraio la biblioteca ha aperto le porte agli studenti per avvicinarli alla lettura" II B - Sofia Clerico "In ricordo di Rocco Vitale, coordinatore del settore femminile dell’A.C. Bra. Si è spento improvvisamente il 17 novembre 2021 a causa di un malore" II B – Michael Neri "Condannati per colpa di un disegno fatto a scuola. Russia: disavventura per padre e figlia di Efremov" II C - Michele Romana "Franco Alessandria, il maestro delle chiavi. Intervista al noto artista piozzese" II C - Alberto Costamagna "Le donne in politica dalla Granda a Roma e a Strasburgo. Anche le parlamentari cuneesi cominciano ad emergere" FARIGLIANO II E - Manuel Gonella "Guardare lo smartphone prima di dormire nuoce alla salute: lo dimostra la scienza. Una ricerca dall’Università del Colorado-Boulder definisce i livelli di stress causati dai dispositivi elettronici e fissa le regole per evitare problemi" II E - Rebecca Sanino "Tredici anni fa l’incidente di Bruno Sanino (mio padre). Giovane agricoltore ricomincia una nuova vita da paraplegico" II F - Fabio Giachello "Alessia Refolo: una vita al di là del buio. Intervista alla campionessa paralimpica che ha ricevuto il premio Isabella Doria" II F - Gioele Mula "Dogliani, abbattuto il palazzo ex Meriggio. Al via l’intervento di riqualificazione di piazza Martiri" II F - Silvia Ballauri "La Granda fanalino di coda per la qualità della vita. Nella classifica de Il Sole 24 ore la provincia perde 14 posti" MONDOVI’ III E - Silvia Isola "L’IC Mondovì 2 in visita al Memoriale di Borgo San Dalmazzo" III A - Giacomo Cavarero "Madonnina: passato, presente e futuro. Attraversando la storia di uno degli edifici più imponenti e criticati di Mondovì" III A - Giorgia Ghiazza "I contenitori vuoti di Mondovì Piazza. Sono tantissimi, costruiti in epoche diverse, ma con una storia da raccontare" III B - Giada Tealdi e Giorgia Bottero "BookTok e la tendenza alla lettura dei giovani" III B – Elnaggar Malak Ali Fathi Ali "L’inflazione in Europa" III D - Mihai Sofia, Mazhar Sara e Maghous Bassma "Intelligenza artificiale: evoluzione o regresso?. Rischi e pericoli della piattaforma ChatGPT" III C - Ghiazza Cecilia "Trionfo di Sofia Goggia: vince la sua quarta. Coppa del Mondo di Discesa libera"

PIANFEI

III A - Paolo Pastorelli

"Diritti dei bambini: abusi in tutto il mondo"

III A - Chiara Anfossi

"Artisti delle parole sotto copertura"

SAN MICHELE MONDOVI'

II A - Alessia Salamone

"Lo sport come veicolo di inclusione. La secondaria di S. Michele Mondovì e Vicoforte protagoniste dello “Sport in carrozzina” e all’incontro con Cassioli"

II A - Hamza Roufid

"Napoli conquista lo scudetto: il sogno è realtà. Nella sfida del 4 maggio gli uomini di Spalletti pareggiano contro l'Udinese e arrivano al traguardo desiderato"

II A - Anna Canavero e Agnese Prette

"Le scuole incontrano il campione paralimpico Daniele Cassioli. L’autore del libro 'Insegna al cuore a vedere' a Vicoforte"