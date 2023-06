Successo a Mondovì per il convegno “Pane per Tutti”

Lo scorso mercoledì 7 giugno si è svolto il Convegno “Pane per Tutti”, organizzato e promosso dal Centro Diurno Alveare (CSSM) di Mondovì, dal Comizio Agrario di Mondovì, dalla Cooperativa Sociale Caracol e dalla non-rivista on line Margutte.

L’idea del convegno nasce da un non-concorso di poesia, promosso ogni anno dalla Rivista Margutte e dal Comizio Agrario, che quest’anno aveva come tema “i cereali” in tutte le declinazioni, e al quale avevano partecipato gli ospiti del Centro Diurno l’Alveare.

Il convegno “Pane per tutti” è stato molto ricco di stimoli per il pubblico che ha partecipato numeroso. I relatori, con semplicità e grande conoscenza, hanno saputo interessare ed incuriosire il pubblico. Il Dott. Bartolomeo Bovetti, vice Presidente del Comizio Agrario, ha parlato dello sviluppo del “chicco di grano fino alla sua trasformazione in farina”. il Prof. Silvio Matteo Borsarelli ha illustrato quanto sono importanti i cereali nella nostra alimentazione; i ragazzi della classe IV A dell’Istituto Tecnico Agrario Giolitti Bellisario hanno parlato dei diversi tipi di cereali grani che conosciamo e usiamo.

Un grazie enorme ai relatori, agli studenti dell’Istituto Agrario, ai bambini e maestre della vicina scuola di Borgo Aragno, ai ragazzi degli altri centri (Sirio, Vignola, Dogliani), alle associazioni di volontariato Creattività, Arte Libera e Diversamente, agli amici e famigliari per la loro presenza e appoggio e infine agli ospiti e operatori del Centro Diurno L’alveare per la magnifica organizzazione e accoglienza, alla Cooperativa Sociale Caracol e alla non-rivista Margutte per il loro impegno e coinvolgimento. Un sentito ringraziamento va al Direttore del Comizio Agrario Attilio Ianniello per il suo permanente investimento e sforzo nella promozione della cultura, facendo conoscere le bellezze e le buone prassi del territorio monregalese, soprattutto nel campo dell’agricoltura.