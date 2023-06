Tragedia alla Granda Zuccheri, l'azienda: "Marco amico da una vita prima che collaboratore"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell'azienda a poche ore dalla tragedia avvenuta questa mattina, giovedì 8 giugno, presso lo stabilimento Est, recentemente inaugurato di Granda Zuccheri. Nel sinistro ha perso la vita Marco Campana, 59 anni, che da qualche tempo operava nello stabilimento in via Laghi D'Avigliana.



In corso le indagini dello Spresal per accertare quanto avvenuto.



****

La Granda Zuccheri (insieme alle altre società del gruppo: Trae, Rinaudo Immobiliare e Rinaudo Holding) è profondamente scossa per l'incidente accaduto questa mattina.

L’incolumità e il benessere dei lavoratori sono e sono sempre stati obbiettivi primari dell’azienda, perseguiti ogni giorno in modo meticoloso. Le migliorie, i controlli costanti, gli investimenti volti a garantire il lavoro in sicurezza, specie negli ultimi anni, sono stati numerosi e hanno permesso di conseguire certificazioni in materia.



Si tratta di una tragedia che nessuno poteva prevedere o immaginare.



La Direzione ha garantito sin dal primo momento piena disponibilità a collaborare con lo Spresal e le autorità competenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e si stringe al dolore della famiglia di Marco, amico da una vita prima ancora di essere un collaboratore.



L'azienda