Busca: è Marco Campana la vittima dell'incidente alla 'Granda Zuccheri'

In lutto la comunità buschese per la scomparsa improvvisa di Marco Campana, 59enne del posto deceduto nella mattinata di oggi (8 giugno) a seguito di un grave incidente sul lavoro.



Campana, operaio magazziniere in forze da pochi mesi allo stabilimento della 'Granda Zuccheri', è stato travolto da un sacco di zucchero dal peso di 1.200 chilogrammi. Immediati i tentativi di rianimazione, purtroppo inutili.



Il fatto è accaduto nell'ala di recente inaugurazione della struttura di via Avigliana. Sul posto l’emergenza sanitaria, i carabinieri, i funzionari dello Spresal dell'ASL Cn1 e i vigili del fuoco con le squadre di Busca e la prima partenza di Cuneo.



"Una tragedia inaspettata che colpisce l'intera comunità - ha commentato, costernato, il sindaco Marco Gallo - . Marco era un membro davvero molto partecipe delle attività del paese. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e di chiunque lo conoscesse".