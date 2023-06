Quali sono i fattori che determinano il successo di un ristorante?

Il mondo della ristorazione è un settore molto competitivo e un imprenditore spesso e volentieri si trova alle prese con diverse strategie operative da mettere in campo per riuscire a fare in modo di conquistare un numero maggiore di clienti.

In questo articolo abbiamo così deciso di rispondere a questa domanda che molti imprenditori si fanno quotidianamente, vedendo quali sono i fattori che determinano il successo di un’impresa nel mondo della ristorazione.

L’importanza dei clienti fidelizzati

Per prima cosa osserviamo che il successo passa per forza di cose dai propri clienti e per questo motivo è molto importante riuscire a fidelizzarli e a farli tornare più volte.

D’altronde i numeri parlano quasi da sé: un cliente acquisito con una delle molteplici attività di marketing che hai messo in campo (campagne Google Ads, Facebook, volantinaggio…) ha un costo che normalmente viene considerato come “costo di acquisizione cliente”. Questo costo non è di certo irrisorio, specialmente considerando che le spese delle campagne potrebbero portarti a pagare il cliente anche più di 7 € per trascorrere una serata nel tuo locale.

Se si troverà bene potrai contare sul suo ritorno e di conseguenza riuscirai ad abbattere nel corso del tempo il costo di acquisizione. Ad esempio, se tornerà 7 o più volte ti renderai subito conto che la spesa sarà molto più sostenibile.

Per riuscire a fare questo diventa molto importante la comunicazione: se hai un CRM nel quale registri i dati dei tuoi clienti, potrai sfruttare delle newsletter per ricordare loro della tua presenza. Se vuoi scoprire alcuni consigli in materia ti suggeriamo anche di leggere questo articolo .

Accoglienza e pulizia nel tuo locale

Chiaramente, per tornare, un cliente dovrà trovarsi molto bene e su questo gioca un ruolo fondamentale il colpo d’occhio alla prima visita.

Il locale, a partire dalla sala, deve avere una pulizia impeccabile e per questo motivo non dovrai mai trascurare le operazioni giornaliere. Istruire i tuoi collaboratori sullo standard da rispettare, fornire loro le giuste attrezzature per semplificare e rendere più veloci le operazioni di ripristino della sala saranno degli investimenti che andranno a tuo vantaggio nel corso del tempo.

Ad esempio, una buona soluzione è quella di implementare dei macchinari professionali. Il primo che ti suggeriamo è una lavasciuga pavimenti che farà in modo di ridurre drasticamente i tempi di lavaggio del pavimento, così che riuscirai ad eliminare impronte create dal calpestio dei clienti ed eventuali detriti e briciole cadute a terra. Se desideri comprendere tutti i vantaggi di una lavasciuga pavimenti per il tuo locale e quale sia il funzionamento, dai un’occhiata a questo articolo sul sito web di comac.it.

Allo stesso tempo i camerieri dovranno fare la loro parte, accogliendo nel modo più professionale possibile i tuoi clienti. Un’atmosfera calorosa e non invadente sarà un ottimo biglietto da visita.

Cucina: la vecchia storia della qualità a prezzi onesti

Purtroppo gli anni 90 sono finiti e con essi la vecchia storia della qualità a prezzi modici e onesti. Se una volta era sufficiente cucinare bene e far pagare un conto coerente, oggi è molto più difficile riuscire ad imporsi sul mercato di fronte all’enorme competizione.

Per questo motivo è importante che i clienti abbiano un ricordo indelebile della loro serata grazie alla tua proposta gastronomica. Questo non significa semplicemente cucinare bene, ma riuscire a creare una proposta che possa differenziare il tuo ristorante dalla concorrenza presente sul territorio.

Parliamo di posizionamento, di proposta unica che sia in grado di distinguere la tua attività. Esiste un elemento che sappia mettere in risalto la tua attività? Se sì, dovresti puntarci.

Altrimenti ti suggeriamo di leggere anche questo articolo molto interessante su come fare branding e posizionare un locale nella mente dei clienti: siamo certi che troverai alcuni spunti utili per riuscire a differenziarti.

Seguendo questi semplici consigli sarai così in grado di portare al successo il tuo ristorante, grazie al costante ritorno dei tuoi clienti affezionati che parleranno anche molto bene di te, generando un passaparola quasi senza fine.