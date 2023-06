Sabato 10 giugno inaugurazione della nuova gestione di Polla, storico negozio di casalinghi a Saluzzo

In linea con il motto che da sempre contraddistingue Polla “Una tradizione in continua evoluzione” il negozio di articoli per la casa, che da quasi 70 anni custodisce una delle storie commerciali più longeve di Saluzzo e della famiglia Polla, cambia proprietario.

Da sabato 10 giugno a partire dalle 16, nel grande showroom di via Ludovico II ‘la tradizione di Polla continua’ con la nuova gestione di Andrea Gollé.

Il giovane proviene da una grande esperienza nel settore in quanto, da oltre 10 anni, è proprietario del negozio ‘Al Portiet’ di Piasco specializzato proprio nella vendita di casalinghi.

Per l’inaugurazione di sabato Andrea ha invitato la nota chef Daniela Menclossi che si esibirà in un cooking show cucinando in diretta sotto i portici antistanti al negozio.

Ci sarà infatti una dimostrazione con gli innovativi prodotti per cucinare della ‘Gefu’ con i suoi utensili e accessori da cucina di elevata qualità e delle ceramiche refrattarie del noto marchio francese ‘Emile Henry’, adatte alla cottura a bassa temperatura di tanti prodotti in un unico piatto.

Luisa Botta che ha gestito col compianto marito Elio Polla Mattiot il negozio dal 1978 racconta la storia della famiglia.

“Era nato come bottega, dapprima in piazza Cavour nel 1955, lo gestivano i miei suoceri Valentino Polla Mattiot e la moglie Secondina, quando nel dopoguerra gli articoli per la casa erano fondamentali”.

Nel 1978 i coniugi Polla Mattiot trovarono nel figlio Elio (mancato nel 2014) e nella moglie Luisa i degni eredi a cui affidare l’attività.

Luisa ed Elio hanno lavorato in sintonia per 36 anni sviluppando quello che è l’attuale negozio volto alla casa e alla famiglia.

“Abbiamo sempre messo al primo posto la clientela – spiega Luisa Botta – il nostro non era solo un discorso commerciale. Mio marito diceva che questo negozio doveva essere come un teatro. Abbiamo sempre cercato di venire incontro alle esigenze di chi entrava da noi cercando di soddisfare le numerose richieste.

Proprio perché ci piaceva paragonarlo ad un teatro, nel 1999 durante la ristrutturazione, abbiamo deciso di realizzare la balconata, al primo piano, come se fosse un affaccio e anche una sorta di abbraccio accogliente nei confronti del pubblico che entra in negozio”.

Con la nuova gestione di Andre Gollè, oltre a Luisa Bolla, che lo affiancherà per qualche tempo, ci sarà Monica Vaglienti, volto conosciuto dai clienti di Polla, e con lei Ramona Gollè, sorella di Andrea, che sostituirà Manuela Garnero da anni pilastro portante del negozio di casalinghi saluzzese.

Andrea che si dividerà tra le due realtà di Piasco e Saluzzo sostiene con emozione e soddisfazione: “Vivo con tanto entusiasmo questa nuova esperienza. Ho la fortuna di conoscere molti marchi di casalinghi che vengono venduti qui e le realtà delle aziendali del settore”.

Lo showroom si estende su una superficie di 300 metri quadrati, distribuiti su 4 piani, ognuno con una tematica legata alla casa.

Tutto ruota sulla scala che collega gli ambienti dedicati alla cucina, all’arredamento, alle profumazioni e ai gioielli; immancabile la cristalleria e i prodotti in acciaio, in argento in porcellana.

Sono presenti centinaia di articoli accuratamente scelti tra i migliori marchi italiani ed europei.

Il piano terra, è la vera e propria ‘vetrina del negozio’, dove anche nella nuova gestione permangono i due prestigiosi marchi del settore: Thun e Swarovski.

Andrea porta avanti la filosofia di Polla, mantenendo anche il nome che, per i saluzzesi, è un punto di riferimento da quasi 70.

“La casa – afferma Andrea - riflette la personalità di chi la abita, evidenziata nella scelta di articoli unici che rappresentano un valore aggiunto. Una casa amata deve anche essere arricchita da oggetti di bellezza che riflettono la personalità di chi la abita.

La novità che abbiamo voluto inserire – prosegue il nuovo proprietario – è uno spazio nel piano interrato dove si potranno tenere cooking show con degli esperti chef che terranno anche corsi di cucina adoperando tutti gli utensili che vendiamo”.

Andrea Gollè assieme al suo staff vi aspetta sabato 10 giugno a partire dalle 16 per brindare alle nuova gestione sulla scia di “Continuare la tradizione di Polla, sempre in continua evoluzione”.