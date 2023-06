A Canale si gioca il “Torneo più bello del mondo” con ospite Leonardo Bonucci

La partita più bella e importante l’hanno vinta loro, i bambini fuori terapia che disputeranno “Il torneo più bello del mondo”, domenica 11 maggio sui campi sportivi del centro Malabaila a Canale.

Il quadrangolare si svolgerà al mattino, fra squadre miste, composte dai bimbi usciti dalle cure degli ospedali Regina Margherita di Torino, Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma e Santa Chiara di Pisa e precederà la “Partita più bella del mondo” del pomeriggio, in cui i medici degli stessi ospedali, con qualche Vip in aiuto, affronteranno la squadra delle All Star Academy, nella quale ci saranno molti personaggi conosciuti del mondo del calcio e non solo.

Tutto all’insegna della solidarietà come ha spiegato Silvia Marchisio, presidente di Academy Canale:

“Raccoglieremo le offerte di chi verrà a vedere le partite, che cominceranno già sabato con un torneo riservato alla categoria pulcini del primo anno con Academy Canale, Torino, rappresentativa Torino Academy, Albese, Langa Calcio, Marene e Fossano. A premiarli verso le 17 ci sarà Leonardo Bonucci, mentre sua moglie Martina Maccari avrà il compito di “madrina” di tutta la manifestazione. Devolveremo i proventi a Casa Ugi, organizzazione di volontariato che collabora con il Regina Margherita e gestisce gli alloggi per ospitare famiglie con bimbi in terapia. Lo scorso anno siamo riusciti ad arredare un alloggio, quest’anno vogliamo arrivare a due!”

Alla manifestazione, organizzata da Academy Canale insieme a Ente Fiera di Alba e alle società Juventus e Torino e che vede il patrocinio di Regione Piemonte, Comune di Canale e Asproflor, sono attesi in campo ex giocatori come Hernanes, Benedetti, Semioli e Fabbrini, l’artigiano del pane Fulvio Marino, i musicisti del gruppo Eugenio in Via di Gioia, l’artista Valerio Berruti, lo chef Davide Palluda e lo stesso presidente del Piemonte Alberto Cirio.

Inoltre prima del fischio di inizio programmato alle 16.30 verrà consegnato il premio Alter Ego Piedmont, prodotto dall’artista genovese Alessandro Piano alla campionessa di sci alpino Marta Bassino e all’autore della 'Bimba' di Alba Valerio Berruti, che ha disegnato il logo della manifestazione ed è stato nominato dalla rivista Art Tribune miglior artista italiano 2022.

Aggiunge Silvia Marchisio:

“Ci teniamo molto all’aspetto solidale della manifestazione e sappiamo che il ricavato finirà nelle mani giuste e per uno scopo importante. Sottolineo che avremo l’aiuto degli Alpini di Valpone per la preparazione della cena di sabato, che ci sarà intrattenimento musicale e di danza con Yavanna e la scuola Danzarte di Cherasco e la partecipazione di alunni e genitori dell’Istituto comprensivo di Canale e del gruppo scout Canale1. Sarà una festa per tutti e soprattutto il torneo più bello del mondo per i bimbi fuori terapia”.