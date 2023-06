Il Teatro del Marchesato rinnova la proposta di Summer School: due laboratori intensivi di recitazione con professionisti

Il Teatro del Marchesato per il secondo anno propone la sua Summer School, due appuntamenti di corsi di recitazione e movimento teatrale intensivi con professionisti del mondo del teatro, della drammaturgia e della danza.

I corsi sono pensati e rivolti ai giovani del territorio, agli allievi delle scuole superiori per invitarli a conoscere e avvicinarsi al mondo della recitazione teatrale.

Si inizia con un laboratorio intensivo di recitazione, “Dal monologo interiore alla costruzione del personaggio”, giovedì 15 e venerdì 16 giugno, dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 17. Il seminario sarà condotto da Fabio Marchisio, attore, drammaturgo, regista e insegnante teatrale professionista che per il secondo anno collabora con il Teatro del Marchesato.

Si lavorerà sul monologo interiore, partendo da una partitura fisica per arrivare alla costruzione di uno o più personaggi. Non ci sarà un testo di riferimento assegnato, in quanto questo verrà creato durante il laboratorio.

Il secondo appuntamento è previsto per fine estate, giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre, sempre dalle ore 10 alle ore 13 e poi dalle ore 14 alle ore 17, con il laboratorio “Il corpo in scena” tenuto da Tamara Gosman, insegnante del metodo Feldenkrais e di Yoga e ballerina professionista che accompagnerà i ragazzi a una maggiore conoscenza del proprio corpo e del controllo di quest’ultimo sulla scena teatrale.

Spiega Mauro Bocci, presidente del teatro: "I laboratori sono pensati appositamente per i ragazzi più giovani, in modo che si possano avvicinare al nostro teatro e magari poi continuare l’esperienza con il nostro corso di teatro offerto durante l’anno".

Bocci aggiunge che sia la Summer School che il corso di teatro invernale vedono come direttore artistico Christian La Rosa, attore professionista diplomato allo Stabile di Torino, che ha iniziato la sua attività teatrale proprio al Teatro del Marchesato.

Il costo dei laboratori è di 30 euro ciascuno, inoltre durante la pausa sarà possibile consumare un pasto in un bar vicino al teatro al prezzo convenzionato di 10 euro .

Per informazioni è possibile contattare il teatro al numero 3336979063 o alla mail teatro.marchesato@gmail.com