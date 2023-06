Hellmann e Giovannini parteciperanno sabato 10 giugno a Napoli all'assemblea nazionale di Italia Viva

Si terrà sabato 10 giugno, l'assemblea nazionale di Italia Viva '365 all'alba, l'alternativa è riformista'. Il partito guidato da Matteo Renzi, si ritroverà a Napoli per decidere, insieme ai delegati e ai membri dell'assemblea nazionale, le sorti del partito alla luce della rottura dell'alleanza politica con Azione.

Ad un anno dalle elezioni europee e regionali, Italia Viva è pronta a mettere in campo il suo impegno, perchè fortemente convinta della necessità di un metodo riformista. Saranno presenti a Napoli anche i coordinatori cuneesi del partito, Francesco Hellmann e Marta Giovannini.

“Sarà un’assemblea molto partecipata e di fondamentale importanza per capire le strategie future del partito e di quell’area liberal democratica per la cui costruzioni stiamo lavorando anche nella nostra Provincia. L’occasione ci consentirà anche di interloquire con i nostri Parlamentari di riferimento per confrontarci con loro su tutte le tematiche legate al territorio della Granda" – affermano i due coordinatori provinciali.

Nelle settimane successive all'Assemblea i delegati cuneesi condivideranno con i coordinamenti territoriali della Granda, i risultati emersi durante gli incontri nella città Partenopea.



Sarà possibile seguire l'assemblea sui canali social di Italia Viva.