Cerimonia conclusiva del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes e Premio di Poesia Gianni Romano

Venerdì 9 giugno alle ore 16 si svolge nel salone d’onore del Comune di Cuneo la cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes promosso dal Rotary Club Cuneo con la partecipazione dei Rotary Club di Alba e per il versante francese dei Rotary Club di Nizza e Barcelonnette.

Il Premio poetico Inter-Alpes è rivolto agli studenti italiani e francesi dai 12 ai 18 anni, che possono scrivere le loro poesie in lingua italiana o francese a scelta. Ogni anno sono parecchie decine gli studenti che ricevono il premio e vengono accompagnati dalle famiglie e dai docenti. Sul versante francese, gli studenti elaborano invece le loro composizioni poetiche solo in lingua italiana guidati dei loro docenti. Si stabilisce in tal modo un cerchio virtuoso dove i giovani si confrontano con la lingua del vicino studiandone accuratamente le sonorità e i significati. Per questa edizione sono pervenute globalmente dai due paesi quasi trecento poesie, alcune addirittura inviate da studenti di altre regioni italiane come la Sicilia. Rispetto agli anni precedenti le poesie scritte in quest’ultimo anno rispecchiano uno stato d’animo di incertezza e di paura nella giovane generazione che fa molto riflettere sulla pressione psicologica esercitata dai media oltre che dalle problematiche sociali.

Contestualmente al Premio degli studenti, vien premiato anche il vincitore del Premio di Poesia Gianni Romano, premio riservato ai soci dei Rotary Club a livello nazionale e internazionale che abbiano scritto delle composizioni poetiche in qualsiasi lingua. Quest’anno sarà premiata Carmen Cuneo, past Gouvernor del distretto Rotary di Houston in Texas, già ospite della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, nel mese di settembre. La sua composizione poetica introduce un elemento anglofono all’interno del proemio. In entrambi i premi poetici, non esiste una tematica prefissata per non bloccare l’estro creativo.

Saranno presenti inoltre alla cerimonia i padrini dei due premi, il poeta e critico letterario Michele Tortorici, affermato dantista, autore di romanzi e di saggi e l’animatore culturale Piero Leonardi che interverranno con letture poetiche alternate alla lettura delle composizioni vincitrici.

Saranno inoltre presenti alla cerimonia una delegazione del Rotary Club di Nizza gemellato con il Rotary Club di Cuneo e una delegazione del Rotary Club di Barcelonnette perché entrambi partecipano al Premio Inter-Alpes, oltre naturalmente alla presidente del Rotary Club di Alba, Piera Arata accompagnata dal presidente della commissione cultura.