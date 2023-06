“Libertà va cercando”: lo spettacolo del laboratorio teatrale chiude l'anno scolastico dell'Arimondi Eula" di Racconigi

“Libertà va cercando”: questo il titolo dello spettacolo messo in scena lunedì 5 giugno sotto l’ala mercatale dal gruppo teatrale dell’Istituto Superiore “Arimondi-Eula” di Racconigi coordinato da Simone Morero, attore e regista della associazione “Voci erranti” e dalla prof.ssa Antonella Giordano docente del Liceo.

L’allestimento ha rappresentato la conclusione del percorso laboratoriale che durante l’anno scolastico ha coinvolto un numeroso gruppo di studenti di tutti e tre i corsi LICEO, ITIS E CAT: un progetto che l’Istituto da anni propone, nella consapevolezza che “fare teatro”costituisca una straordinaria opportunità di crescita umana e culturale, oltre che un modo creativo e divertente per superare difficoltà ed insicurezze.

Durante le lezioni i ragazzi hanno riflettuto su cosa sia per loro la libertà e come essa rappresenti un valore universale fragile, in passato così come ai nostri giorni. Attingendo dalle pagine di grandi scrittori e dalla cronaca, ma soprattutto rielaborando il proprio vissuto,gli studenti hanno prodotto una rappresentazione che ha racchiuso ogni forma di libertà, politica, religiosa, etnica, di genere, attraverso l’espressione corporea, la recitazione e la musica.

Alla fine, tanti gli applausi e i complimenti ai giovani attori che, alternando scene comiche e trasgressive a momenti di poesia e riflessione, sono riusciti a divertire ed emozionare il numeroso pubblico presente.

Come sottolinea la vicepreside Mara Mancardo“Questa serata ha rappresentato un momento di condivisione e di restituzione di una esperienza didattica particolarmente coinvolgente e formativa. Ringraziamo i nostri meravigliosi studenti , il prof. Simone Morero e la prof.ssa Antonella Giordano, il Comune di Racconigi per il supporto che ci ha dato nell’allestimento dello spettacolo e il Dirigente Scolastico per aver creduto nel progetto”.