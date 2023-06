La Monna Lisa con le cuffie: un nuovo murale nel cortile delle medie di Borgo

Da questa mattina un murale sul tema “Arti e musica” fa capolino nel cortile della scuola media Sebastiano Grandis di Borgo San Dalmazzo. Lo hanno realizzato una quarantina di ragazzi di seconda guidati dall'artista Monica Sepe. L'inaugurazione alla presenza della sindaca Roberta Robbione con gli assessori Michela Galvagno e Francesco Rosato e della dirigente Luciana Ortu.

Largo 3,3 metri e alto 2,75, ha un grande impatto visivo. È la rivisitazione della celeberrima Gioconda con innesti musicali, di pop art e un omaggio all’artista giapponese Yayoi Kusama, diventata famosa con le sue installazioni a pois. Il tema musica è rappresentato, oltre che nell'abito, anche dalle cuffie: volutamente staccate dalla testa della Gioconda per mettere in risalto la potenza della musica, arte universale che unisce le persone.

Il soggetto è venuto fuori dalla fusione di due bozzetti realizzati da due studenti della 2^ C: Cristian Martini che aveva pensato alla Gioconda e Ginevra Ambrosio che ha stilizzato gli strumenti musicali uniti da un filo.

Il progetto è iniziato nel mese di marzo, in orario scolastico, durante le ore di Arte e Immagine. “Ho incontrato diverse volte i ragazzi – spiega Monica Sepe -: ho spiegato loro cos'è un murale, la storia, con che tecniche si realizza, la differenza di lavorare con pennelli e bombolette. Devono sapere cosa c'è dietro quello che si sta per realizzare. Ognuno di loro ha prodotto un bozzetto. In accordo con la dirigente Luciana Ortu abbiamo scelto la fusione di due lavori perchè i più centrati come impatto visivo e per la tempistica”.

Realizzarlo infatti è stata una corsa contro il tempo e contro il meteo perchè con la pioggia è impossibile lavorare.

“Quello che mi ha colpito è che sono stati una quarantina i ragazzi che hanno dato la loro disponibilità in orario extrascolastico. Non è cosa scontata. Ringrazio anche la dirigente che ha scelto il tema 'Arti e musica' in omaggio a queste materie troppo spesso considerate di seconda categoria”, aggiunge l'artista Sepe.

“Grazie anche al Comune che ha sostenuto questa iniziativa e agli operai del Comune che hanno rasato il muro e montato l'impalcatura per consentire ai ragazzi di lavorare in sicurezza”, conclude Monica Sepe.

I bozzetti degli altri studenti sono esposti nella sala blu della libreria Sognalibro fino a sabato. I visitatori potranno votare l’opera preferita. Il più votato riceverà un buono per l'acquisto di libri.