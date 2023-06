Rotary Saluzzo, una conviviale sul tema siccità e nuove tecnologie nella Giornata Mondiale dell’Ambiente

“Non a caso nella Giornata mondiale dell’Ambiente ( lunedì 5 giugno ) - sottolinea Gianfranco Devalle presidente Rotary Saluzzo - nella nostra conviviale all’Interno 2, abbiamo avuto ospite il professor Danilo Demarchi, Ordinario al Politecnico di Torino, nel Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, autorità in materia che ci ha condotti in una interessantissima relazione dal titolo: “ Nuove Tecnologie per affrontare i cambiamenti climatici: siccità e mutamenti ambientali ”.

Il docente, ricercatore dal curriculum di alto profilo, autore e coautore di brevetti e pubblicazioni scientifiche, ha illustrato le cause dell’innalzamento della temperatura e le relative conseguenze sull’agricoltura, con un focus sull’Italia che, da un punto di vista geografico, si trova a fare i conti maggiormente con i cambiamenti climatici.

Ricerca e sperimentazioni possono venire in soccorso al problema di oggi e del futuro - ha sottolineato - con soluzioni che consentono di superare le carenze idriche e nell'ottica di garantire alla popolazione mondiale in crescita, di continuare ad alimentarsi in modo equilibrato.

Demarchi ha presentato alla platea rotariana, gli obiettivi principali della ricerca, alla quale serve un impegno multidisciplinare per trovare soluzioni nella direzione di una "agricoltura di precisione" sia economicamente che ambientalmente, per ottimizzare l’uso dei nutrienti e delle risorse, migliorare i sistemi di irrigazione diminuendo il consumo dell’acqua, ridurre i trattamenti chimici e pesticidi, informare e aiutare gli operatori nelle loro decisioni e per impostare un sistema, il meno invasivo possibile, per rilevare la salute delle piante e lo stato di irrigazione. Ad esempio attraverso l'uso di sensori sulla pianta stesso o nel suolo.

L’agronomo Luca Nari, responsabile dell'area "Difesa e Tecnic Colturale" della Fondazione Agrion per la frutticoltura, ha presentato le finalità del suo Ente e le sperimentazioni in ambito frutticolo, in funzione di una corretta gestione agronomica e di un corretto equilibrio vegeto-produttivo. Tra gli esempi l’”irrigazione pilotata” Agrion. Da oltre 20 anni nel periodo estivo, viene emesso settimanalmente il bollettino irrigazione, con l’indicazione irrigua derivante dal calcolo dell’evapotrapirato reale.

Sempre nella serata, il presidente Devalle ha insignito con la Paul Harris ( la massima onorificenza rotariana) l'ingegner Cinzia Aimone ( socia del Club) per il suo impegno per l’ambiente e, in particolare, per il lavoro svolto con la Commissione distrettuale ambiente e sostenibilità.

Paul Harris alla dottoressa Luisa Borrega ( socia del Club ) per l’ impegno nel progetto “Casa Rotary” e all’architetto Paride Lanciani Presidente dell’Associazione KIRA impegnata nel sostegno alla popolo ucraino.

Il Rotary di Saluzzo per la missione "grandi generatori" ha donato un generatore di corrente che è andato ad alimentare l'ospedale di Тorec'k e fondi per contribuire alla realizzazione di un parco giochi per bambini, nel centro di accoglienza alla periferia di Leopoli.