“Non so per chi ma so perché": a Cuneo una serata per la promozione della donazione organi

Venerdì 9 giugno alle 20,45 presso il salone Don Marro di san Rocco Castagnaretta il Gruppo Comunale Aido di Cuneo in collaborazione con la Scuola Materna “Coniugi Autretti organizza una serata informativa sulla donazione organi dal titolo: “Non so per chi ma so perché".

Sarà presente :

Dott. Carlo Ferrando SC Nefrologia A O Santa Croce e Carle Cuneo

Dott. Patrizia Rosso Infermiera esperta procurement organi e tessuti A O Santa Croce e Carle Cuneo

Dott. Maurizio Roberto Direttore SC CardioChirurgia A O Santa Croce e Carle Cuneo

Prof. Massimo Boffini SC CardioChirurgia Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino

La serata sarà condotta dalla giornalista Daniela Bianco

L’Ensamble Vocale CORO’NARIA proporrà brani legati alla donazione tra i vari interventi

Presente alla serata anche lo scrittore Luca Vargiu il quale presenterà il libro “ Cuore Segreto” storia di un donatore e un ricevente .