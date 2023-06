Volley maschile A3. Savigliano, ecco Kristjan Turkaj: "Spero di contribuire alla crescita di questa realtà"

Primo movimento di mercato in entrata, per il Volley Savigliano, in vista della stagione 23/24, ancora in Serie A3.

Ufficializzato l'arrivo di Kristjan Turkaj, opposto classe 2001 reduce dall'esperienza di cinque stagioni con la maglia della Pallavolo Alba.

Turkaj: "Ho avuto modo di parlare con diversi giocatori e devo dire che ho solo ricevuto feedback estremamente positivi: dalla società in sé fino ad arrivare allo staff tecnico e ai compagni di squadra. Inoltre, la sfida di provare a ripetere la cavalcata dello scorso anno mi entusiasma e mi motiva. Cosa mi aspetto? Di trovare una squadra affiatata, che rema in un’unica direzione, e sono sicuro che sarà così. Inoltre spero di contribuire alla crescita di questa realtà, cercando di crescere contemporaneamente anch’io come giocatore e persona”.