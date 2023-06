A Savigliano in arrivo la Fiera delle opportunità, un evento dedicato ai giovani per scoprire le opportunità sul territorio

All’interno del progetto “Ben-essere in Comune” del Comune di Savigliano finanziato dal Regione Piemonte e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale, viene realizzata la Fiera delle opportunità martedì 13 giugno dalle ore 15 alle 18 presso l’Ala di Piazza del Popolo.

La Fiera è organizzata in collaborazione con i partner: Cooperativa Orso e Informagiovani, Cooperativa Caracoll e Educativa di strada e l’Associazione La voce di Elisa e l’Asl CN1 con la collaborazione di Voci erranti, Oasi giovani con il Progetto Oceano è rivolta ai giovani del territorio.

Un’occasione per i giovani per scoprire quali opportunità offre il territorio saviglianese in merito principalmente a formazione, lavoro e tempo libero, in questo periodo estivo e non solo: un luogo unico in cui poter avere tutte le informazioni utili

Sono stati invitati Europe direct Cuneo con Agenform, Savigliano formazione e Granda lavoro, Università di Torino con alcuni dipartimenti, il sistema ITS e gli ITS della Fondazione Turismo e attività culturali, il Consorzio Monviso Solidale con il Servizio civile Universale, il Sistema Regionale Obiettivo orientamento Piemonte, il Centro per l’impiego con il servizio Eures, il CNOS FAP con i servizi SAL e l’agenzia formativa e i partner che presenteranno le successive iniziative del progetto.

Per informazioni Ig Savigliano 0172/713295