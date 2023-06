Dronero piange Romana Musso, dipendente comunale

Cordoglio a Dronero per la morte della 66enne Romana Musso. Originaria di San Damiano Macra, venne ad abitare nel centro della Valle Maira col trasferimento del marito Claudio Crocco, maresciallo dei Carabinieri ora in quiescenza, nella locale stazione dell’Arma.



A Dronero lavorava come dipendente presso il Comune. Di lei è il ricordo colmo d’affetto da parte dei colleghi: “Una persona davvero squisita Romana - raccontano - volenterosa, capace, affidabile, gentile e con un bellissimo senso dell’ironia. Un sorriso luminosissimo e puro. La ricorderemo sempre, ci mancherà tantissimo”. Il sindaco Mauro Astesano e l’intera Amministrazione desiderano esprimere le più sentite condoglianze al marito ed alle figlie.



E le figlie, Manuela ed Elisa, della loro mamma hanno lo stesso bellissimo sorriso, la delicatezza e la forza. Resterà per sempre nel loro cuore, come in quello del marito Claudio, del genero Davide, dei nipoti Alice, Vittoria, Diana e Riccardo, della sorella Mirella, del cognato Andrè e di tutti i parenti.



Il funerale di Romana Musso avrà luogo domani pomeriggio, sabato 10 giugno, alle ore 14.30 nella Parrocchia di Dronero. Qui, questa sera alle ore 20 verrà recitato il rosario. I familiari chiedono non fiori, ma opere di bene e anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.