Cuneo, pizzicata con 90 grammi di crack dai carabinieri: arrestata una 24enne

Non si è mai abbassata la guardia dei carabinieri del comando provinciale di Cuneo contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti. L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio operata dai carabinieri della compagnia carabinieri di Cuneo nel capoluogo della Granda ha consentito di trovare in possesso di 260 dosi di crack (per un totale di 90 grammi) una cittadina italiana ventiquattrenne in via Giotto, che custodiva anche la somma in contanti di 370 Euro.



Dopo le operazioni di identificazione la ragazza è stata dichiarata in arresto e, dopo la convalida del G.I.P. del Tribunale di Cuneo le è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel capoluogo cittadino con permanenza in casa nelle ore notturne, oltre all’obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. in attesa che le ulteriori indagini, tese anche a trovare elementi a sua discolpa, ne chiariscano definitivamente la posizione.



La donna, infatti, si ricorda, deve essere considerata innocente sino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.