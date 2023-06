Cancelleria da ufficio: cosa non può mancare?

Se hai organizzato il tuo smart office a casa, o magari ti sei avventurato nell’apertura della partita IVA per la tua attività da freelance, devi sapere che avere a disposizione la giusta cancelleria può fare la differenza. Una scrivania organizzata e dotata di tutto ciò di cui puoi avere bisogno, ti renderà più produttivo e ti aiuterà a portare a termine in tempo le tue mansioni. Con gli esperti di forniture articoli per l’ufficio ufficiodiscount.it abbiamo selezionato quali sono i “mai più senza” del settore.

Desk organizer, molto più di un portapenne

Molto probabilmente avrai acquistato un classico bicchiere portapenne, o magari stai utilizzando una mug personalizzata che qualcuno di speciale ti ha regalato. Sicuramente è un’ottima idea ma per massimizzare l’organizzazione devi sapere che esistono degli strumenti chiamati Desk Organizer: oltre ad uno spazio per portapenne, hanno diversi scomparti: uno solitamente per tenere in posizione il nastro adesivo, un altro per i post-it e altri ancora per graffette, gomme, pinzette e tutti quei piccoli tool che spesso abbiamo sparsi per un cassetto in modo disordinato.

Vaschetta portadocumenti

Un altro dettaglio che spesso mette in crisi gli uffici è l’ordine dei documenti: prima di poterli catalogare e inserire in cartellette ben etichettate, possono trascorrere diversi giorni sulla scrivania in attesa di un pagamento, di una firma o di altri dettagli. In questo caso, utilizzare una vaschetta portadocumenti può essere la chiave di svolta. Vuoi migliorare ancora di più l’ordine? Se hai molti documenti applica un piccolo post-it sopra i fogli così da riconoscere velocemente ciò di cui puoi aver bisogno.

Distruggidocumenti

Oggi, il GDPR chiede grande attenzione nella gestione e nella tutela dei dati sensibili: ecco perché per essere compliant con le leggi UE è fondamentale avere a disposizione un distruggidocumenti, anche in un ufficio domestico. In questo modo, qualsiasi dato stampato e di cui non è necessaria l’archiviazione secondo quanto stabilito dalla legge, può essere distrutto. Ma è ottimo anche per eliminare bilanci, report finanziari e altri dati relativi alle banche e alle carte di credito che non dovrebbero mai essere inseriti nei sacchi dell’immondizia interi.

Cancelleria per la scrittura

Altrettanto importante è avere una buona quantità di strumenti per prendere appunti: penne, matite e soprattutto evidenziatori sono veramente importanti sulla scrivania di ognuno, indipendentemente dal lavoro che svolge. Anche chi lavora nel digitale potrebbe averne bisogno! A questi si aggiungono faldoni e registri d’archivio, blocchi di carta, post-it e altri supporti per la scrittura.

Tutto ciò che serve per la stampante

Sicuramente, la stampante è una delle parti tech più importanti di una postazione lavorativa: per poter dare il massimo è fondamentale avere risme di carta di diversi formati e spessori, cartucce sia bianco e nero che colorate ed eventuali altri accessori per poter incartare al meglio i documenti stampati.

Questi che abbiamo segnalato sono solo alcuni degli elementi essenziali che possono fare la differenza, ottimizzando la tua produttività e mantenendo lo spazio di lavoro ordinato ma visitando siti web specializzati come quello che ti abbiamo segnalato ad inizio articolo, potrai spaziare acquistando a prezzi competitivi tutto ciò che può interessarti.