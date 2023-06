Mambolosco e Rhove protagonisti del festival trap, dance, techno e hardstyle di Villafranca Piemonte (To)

Uno ha appena pubblicato il suo nuovo album 'Facendo faccende’ (Virgin Records/Universal Music Italy), l'altro è l'autore del singolo rap che è rimasto in testa alla classifica dei pezzi più ascoltati nel 2022. Mambolosco, rapper italiano con cittadinanza statunitense e Rhove, autore di 'Shakerando', saranno i protagonisti dell'edizione 2023 di Villa Music Festival venerdì 23 e sabato 24 giugno: due serate dedicate alla trap, dance, techno e all'hardstyle, nell'ampio piazzale del Pala Bus Company in via Brigata Alpina Taurinense a Villafranca Piemonte.

“In quei due giorni tutti gli studenti potranno festeggiare il termine dell'anno scolastico a Villafranca Piemonte, ascoltando i generi musicali che preferiscono” annuncia il sindaco Agostino Bottano. Il Comune patrocina la manifestazione organizzata dalla Pro loco, associazione che si occuperà anche di fornire il servizio food and drink. “Andremo avanti tutta la notte fino a quando si spegnerà la musica, verso le tre del mattino” assicura Franca Alciato, presidente della Pro loco.

Durante le due serate, si esibiranno anche dj della scena musicale trap, dance, techno e hardstyle. “La scelta dei nomi è stata fatta assieme a un gruppo di giovani villafranchesi e di altri paesi, che abbiamo interpellato prima di contattare gli agenti – rivela l'assessore alle manifestazioni Flavio Vaschetto –. Poi abbiamo sottoposto loro una rosa di nomi in modo che ci aiutassero a capire quali fossero i migliori”.

Le prevendite dei biglietti su https://oooh.events/ con tariffe speciali per i primi 200 e per chi parteciperà ad entrambe le serate. Per informazioni: 335 6849445.