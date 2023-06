Speech-to-text: l'importanza di inserire i sottotitoli in video

Negli ultimi anni la crescita dei video su internet è stata costante, affermandosi come la principale forma di comunicazione online. Da TikTok a YouTube, da Instagram Twitch, le risorse audiovisive consentono di interagire in modo coinvolgente con gli utenti, ottenendo un engagement elevato e aumentando la competitività dei propri contenuti.

Tuttavia, al giorno d’oggi è fondamentale inserire i sottotitoli in video, un aspetto ormai imprescindibile per qualsiasi filmato pubblicato sul web e sui social. Aggiungere sottotitoli a un video, infatti, aumenta la comprensibilità del contenuto rendendolo accessibile a chiunque, incrementa il coinvolgimento del pubblico e migliora la visibilità del video nelle piattaforme online.

Ovviamente è necessario sapere come creare i sottotitoli per i video, un’operazione che è diventata semplice e veloce grazie alla moderne tecnologie digitali. In particolare, basta usare un software di montaggio video con funzione Speech-To-Text come Filmora video editor, un programma potente e facile da utilizzare, che tra le varie funzionalità offre la possibilità di trasformare la voce in testo con un click.



Come convertire la voce in testo e sincronizzare sottotitoli e audio

Inserire i sottotitoli manualmente all’interno di un contenuto multimediale risulta essere un’operazione laboriosa e complessa, senza contare che far corrispondere perfettamente la voce con il video richiede anche molto tempo.

Affidandosi ai migliori strumenti per convertire voce in testo come Filmora, è possibile usufruire della sincronizzazione con il video, una funzionalità che aiuta ad associare in modo ottimale il contenuto testuale dei sottotitoli a quello visivo delle immagini.

Nel dettaglio, la funzione Speech-To-Text di Filmora consente di trascrivere la voce nei sottotitoli in modo automatico, grazie a un’avanzata tecnologia di riconoscimento vocale, per risparmiare tempo e aumentare l’efficienza del video editing attraverso la sintesi vocale.

Inoltre, Wondershare Filmora offre anche la sincronizzazione del testo con l’audio, per ottenere un risultato di alta qualità in maniera semplice e intuitiva, anche da parte degli utenti meno esperti con l’editing video, evitando di compromettere il contenuto con dei sottotitoli non allineati alle immagini e alla voce.

Come utilizzare il generatore automatico di sottotitoli di Filmora

Filmora viene considerato come uno dei migliori generatori di sottotitoli automatici perché propone una soluzione professionale che risulta al tempo stesso intuitiva e accessibile.

Innanzitutto, bisogna scaricare gratis e installare il software di video editing nel proprio PC Windows o macOS, verificando che il proprio computer possieda i requisiti di sistema richiesti per il perfetto funzionamento del programma.

Successivamente, bisogna avviare Filmora, importare il video nell’interfaccia di video editing trascinando il file nella timeline, cliccare con il tasto destro del mouse sul video appena incluso nella piattaforma che richiede l’inserimento dei sottotitoli e scegliere l’opzione Speech-To-Text (STT) tra quelle disponibili.

A questo punto non resta che effettuare alcune impostazioni a seconda delle proprie esigenze, come per esempio selezionare la lingua dei sottotitoli tra oltre 16 lingue supportate per la conversione voce/testo e stabilire se aggiungere i sottotitoli a tutto il video oppure soltanto in alcune clip del filmato.

Infine, basta cliccare su OK e il software inizierà il processo di generazione dei sottotitoli: in questo modo, il programma inserirà il testo nel video sincronizzandolo con l’audio in modo automatico.

Dopo questa operazione è possibile realizzare alcune personalizzazioni per ottimizzare l’effetto finale del video, come scegliere la posizione dei sottotitoli e lo stile del testo. Per semplificare la configurazione dei sottotitoli, Filmora propone una serie di template predefiniti, con centinaia di modelli testuali da usare in base alle proprie preferenze per risparmiare tempo.

Un software di video editing con funzione Speech-To-Text è utile per tutte le persone che creano video da pubblicare online, soprattutto per vlogger, insegnanti, podcaster e montatori cinematografici. L’elevata precisione di Filmora, infatti, rende questo programma perfetto anche per utilizzi professionali.

Allo stesso tempo, rappresenta una soluzione indicata anche per chi produce video per il proprio canale YouTube, oppure contenuti di intrattenimento per piattaforme come TikTok, basta scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze e iniziare a rendere i propri video unici e accessibili a tutti.