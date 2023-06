A Saluzzo la presentazione dei libri della giornalista di Panorama Angela Camuso

A Saluzzo, sabato 10 giugno 2023 alle 21, presso il Monastero della Stella, in piazzetta Trinità n. 4, la giornalista d'inchiesta di Panorama Angela Camuso, vincitrice a novembre 2015 del PRIMO PREMIO PIERSANTI MATTARELLA con il suo best seller “MAI CI FU PIETA’ – La banda della Magliana dal 1977 a mafia capitale”, presenterà i suoi due ultimi libri "Ma io sta notte non dormo" e "La vita che ci state rubando", intervisteranno la nota giornalista il dott. Fabio La Falce e l'avv. Laura Mana che modereranno il successivo dibattito.