Bra, sabato mattina l’ultimo appuntamento con il mercatino del libro usato in biblioteca

Ultimo appuntamento prima dell’estate con il mercatino del libro usato, evento ormai consolidato della Biblioteca civica di Bra, che si svolgerà sabato 10 giugno dalle 9 alle 12.

"L’iniziativa nasce dal fatto che abbiamo in giacenza moltissimi volumi, soprattutto romanzi, che ci arrivano come donazioni ma non cataloghiamo, ad esempio per motivi di spazio o perché doppioni", raccontano i bibliotecari. "Si tratta dell’ottava edizione del mercatino, iniziato lo scorso ottobre".

Chiunque potrà dunque recarsi nella sede della Biblioteca, in via Guala, per acquistare un libro a prezzo popolare: uno a 3 euro, due a 5. "Ci sono proposte per tutti i gusti e tutte le fasce d’età, sempre in buono stato. Il ricavato servirà per finanziare le nostre attività di promozione della lettura". Per l’occasione sarà anche aperta la sala bambini.