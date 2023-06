Cuneo alla Casa del Quartiere Donatello la mostra "Esserti Terra

"Esserti Terra", una mostra frutto del laboratorio di condivisione creativa AreaVisiva che propone un'installazione artistica che utilizza più mezzi espressivi (dal disegno alla poesia, dalla fotografia alla scultura, dalla scrittura al video).

Le autrici si sono confrontate con parole, letture, immagini e riflessioni, lavorando sul tema "Corpi e Terre". Questa modalità di lavoro ha permesso di creare un'opera collettiva (da non confondere con mostra collettiva) dove non troviamo pezzi di singoli artisti, ma un'unica grande installazione composta da tre ambienti tre "luoghi" da attraversare. Le "cose" che troviamo all'interno sono solo dettagli di un quadro d'insieme in cui immergersi e su cui riflettere.