Con il “Ride to school” del Vallauri risparmiati oltre 5.300 kg di anidride carbonica

Con la fine dell’anno scolastico, si conclude in questi giorni anche il primo anno di sperimentazione di “Ride to school”, il progetto di mobilità dolce ideato e promosso dall’I.I.S. Vallauri di Fossano che ha coinvolto i piccoli degli istituti comprensivi I.C. Paglieri e I.C. Sacco nel pedibus, i ragazzi delle medie e quelli del Vallauri nel “bike to school” e parte del personale docente e tecnico nel “bike to work”.



L’iniziativa ha interessato 240 bambini del pedibus, una trentina di accompagnatori volontari, 80 studenti delle superiori e 40 tra docenti e assistenti tecnici. In totale, camminatori e ciclisti hanno percorso 38.632 km, contribuendo al risparmio certificato di 5.397 kg di anidride carbonica e riportando una valutazione della sicurezza stradale riscontrata tramite il monitoraggio dei percorsi più utilizzati.



Grazie al contributo dell’Ascom di Fossano sono stati erogati premi per un totale di circa 6.000 euro in buoni spesa da utilizzare presso i negozi fossanesi aderenti all’iniziativa.



“Sono veramente contento della straordinaria partecipazione e del coinvolgente entusiasmo da parte di tutte le realtà del progetto ‘Ride to school’ – racconta Paolo Cortese, dirigente scolastico I. I. S. Vallauri - . Ci ha riempito di orgoglio vedere il serpentone di bambini del pedibus sfilare in strada tutte le mattine, l’arrivo a scuola dei ragazzi più grandi in bicicletta e la loro soddisfazione nello spendere, nei negozi della nostra città, i buoni guadagnati con le pedalate. Da diversi anni il tema della sostenibilità ambientale è centrale in molte iniziative del nostro Istituto e, con ‘Ride to school’, possiamo dire di aver aggiunto un altro tassello importante nel progetto di incentivazione della mobilità dolce affiancato ad una virtuosa economia circolare e locale. Per il prossimo anno scolastico, questa iniziativa sarà riproposta ed estesa a nuove utenze”.



Il presidente di Ascom Fossano, Giancarlo Fruttero, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato dell’iniziativa: “È un progetto che entusiasma perché tocca molti aspetti in cui, come Associazione, crediamo da sempre: i giovani, le sane abitudini, l’ecologia, e l’economia reale del territorio. La collaborazione tra Ascom Fossano e l’istituto Vallauri è stata produttiva e sicuramente porterà alla nascita di nuovi progetti nel futuro”.



Durante le feste di fine anno degli istituti comprensivi I.C. Paglieri e I.C. Sacco, tenutesi martedì 6 giugno e oggi (giovedì 8 giugno -ndr), si sono svolte le premiazioni dei bambini che hanno aderito al pedibus e dei volontari che li hanno accompagnati. Ai ragazzi e adulti partecipanti al “bike to school” e “bike to work”, invece, sono stati erogati, durante l’anno scolastico, 0,15 euro al km con un massimo di 25 euro al mese per coloro che hanno garantito una consistente mobilità sostenibile, anche con spostamenti intermodali, verso la scuola. Gli spostamenti sono stati monitorati grazie all’app Wecity, rilevando le criticità nella sicurezza dei percorsi e certificando gli effettivi risparmi in termini di anidride carbonica (CO2).

Gli studenti più virtuosi sono riusciti a raggiungere premi fino a circa 200 euro, riconosciuti in buoni acquisto da utilizzare nei negozi di Fossano aderenti all’iniziativa, dando vita ad una sinergia tra commercianti e scuola in ottica sostenibile.