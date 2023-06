Erasmus in spagna: gli allievi dell’itis Delpozzo a Jumilla

Quest’anno, nell’ambito dell’Erasmus Plus, è nata una nuova collaborazione tra l’ITIS Delpozzo di Cuneo e un Istituto Superiore della cittadina di Jumilla (nella provincia di Murcia, Spagna), collaborazione che ha reso possibile un interessante interscambio tra un gruppo di studenti del Delpozzo e un altro dell’Istituto Arzobispo Lozano. Lo scambio è iniziato con l’accoglienza dei docenti e degli studenti spagnoli nel mese di marzo, ospitati nelle famiglie degli allievi che poi sono partiti a maggio per la Spagna.

Gli allievi, accompagnati dalle docenti di Inglese professoresse Denaro Gabriella e Marino Silvia, hanno potuto frequentare ed osservare come funziona l’attività scolastica in un altro Paese europeo; inoltre nei 10 giorni del soggiorno, hanno visitato le città di Alicante, Mucia e Valencia.

Tommaso Brignone: personalmente ho apprezzato molto l’esperienza: ho potuto conoscere persone con tradizioni e culture differenti e allacciare nuovi rapporti anche con i compagni italiani. Alla fine di questi 10 giorni non volevo tornare a casa perché mi sono trovato bene in un bell’ambiente anche grazie alla gentilezza e alla simpatia della famiglia che mi ha ospitato, mi mancano, ma ci siamo già promessi che quando verranno in Italia quest’estate passeranno a salutarmi”

Carlotta Monge Rofarello: “Questa esperienza Erasmus arricchisce molto dal punto di vista socio-culturale ed è anche un modo per mettersi in gioco, staccandosi dal proprio modo di vivere e adattandosi a quello di altre persone, assaggiando cibo differente dal nostro e conoscendo persone con un background culturale diverso, visitando luoghi meravigliosi. In più consente di creare nuove amicizie non solo con persone straniere, ma anche nel gruppo con cui si viaggia, proprio come è accaduto a me.”