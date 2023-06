Mondovì: anche quest’anno gli studenti del Cigna hanno vissuto la loro “Giornata dello Sport”

Per gli studenti dell’Istituto superiore “Cigna” di Mondovì, quella con la “Giornata dello Sport” sta diventando una piacevole tradizione. Anche quest’anno, infatti, nel penultimo giorno di scuola, gli studenti dell’Istituto monregalese hanno potuto trascorrere le ore scolastiche diventando protagonisti di attività ludico-sportive, come tornei di calcio, pallavolo, pittura, tennis da tavolo, e tanto altro ancora, ma sempre all’insegna di una sana socialità di cui gli studenti sono in credito dopo annate di grandi sacrifici e restrizioni a causa del Covid.

Una socialità che pian piano si sta ritrovando, anche grazie ai viaggi d’istruzione che l’Istituto diretto dal prof. Giacomo Melino ha programmato nel corso dell’anno scolastico, con destinazioni in Toscana e Calabria, ma anche fuori dai confini nazionali (Portogallo). A organizzare la Giornata dello Sport sono stati come di consueto i docenti di Scienze Motorie, coordinati dal prof. Alberto Bonelli. Eccolo ai nostri microfoni commentare la giornata sulle immagini del video realizzato questa mattina dalla studentessa Gloria Zito: