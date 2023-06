Grande festa per Daniela Marenco, amata e stimata maestra della Primaria di Spinetta

Grande festa, oggi, per la maestra Daniela Marenco, che oggi ha festeggiato, assieme alle colleghe e ai suoi alunni, l'ultimo giorno di scuola.

Da settembre sarà infatti ufficialmente in pensione.

Originaria di Sanremo, 64 anni a settembre, diplomata all'istituto magistrale Rosa Govone di Mondovì, dopo aver insegnato nelle Langhe per qualche anno, si è poi trasferita nel Cuneese, diventando punto di riferimento per la Primaria di Spinetta, facente parte del Comprensivo Borgo San Giuseppe, dove è stata maestra per 32 anni.

La maestra Daniela con i colleghi

Dolce, sempre sorridente, la maestra Daniela ha sempre saputo conquistarsi l'affetto dei bambini e la fiducia delle famiglie. Curiosa e appassionata soprattutto delle materie scientifiche, è stata referente del Progetto Stem (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Questo progetto ha permesso la realizzazione di uno spazio laboratoriale e l'acquisto di strumenti digitali atti a migliorare l'efficienza didattica per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali e di problem solving.

Fiduciaria della scuola, vicaria dell'Istituto per tanti anni, la maestra Daniela si è adoperata per permettere all'istituto di partecipare a molti bandi e progetti europei, grazie ai quali la scuola di Spinetta si è spesso distinta.

Accogliente e generosa anche con colleghe e colleghi, negli anni ha saputo creare un clima di collaborazione scuola-famiglia che ha consentito alla piccola scuola di Spinetta di diventare punto di riferimento per il territorio dell'Oltregesso.

A lei i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita.