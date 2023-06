Doppia proposta al Novelab di Novello

Con l'arrivo di una timida estate il team del Novelab non si ferma e lancia una doppia proposta: domenica 11 giugno al pomeriggio alle 14.30 laboratorio “Collage Stories” con Barbara Sibona. Una proposta per chi vuole trascorre un pomeriggio tra immagini e immaginazione guidati da un'insegnante appassionata e fantasiosa nella creazione di poster artistici. Perfetto per chi desidera un’attività rilassante e creativa,sperimentando il collage, una tecnica artistica poco conosciuta ma davvero per tutti. Per info e iscrizioni: Barbara 328 8259375 ilpiccolomuseo2021@gmail.com

Martedì 13 giugno alle 20.30 Yoga Nidra con Gessica Luca. Yoga Nidra è l'arte del rilassamento, è una forma di riposo psichico, fisiologico e di ringiovanimento più efficace del sonno normale. Una lezione di un'ora di Yoga Nidra equivale a circa quattro ore di sonno tradizionale, perché durante la pratica Nidra si attraversano stati di onde cerebrali che conducono brevemente al rilassamento. Tale pratica è adatta a tutti. Per info e prenotazioni Gessica: 346 6014330 o info@novelab.it Entrambe le iniziative si svolgono a Novello in piazza Vittorio Emanuele II 3. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.