Ucraina, nuove armi Usa per 2,1 miliardi: missili Hawk e difesa aerea

(Adnkronos) -

Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina dal valore di 2,1 miliardi di dollari: la fornitura garantita dagli Stati Uniti a Kiev comprende munizioni e sistemi di difesa aerea fondamentali nella guerra contro la Russia.

Nel pacchetto sono inserite nuove munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot, sistemi e missili Hawk, munizioni d'artiglieria da 155 e 203 millimetri, sistemi aerei senza piloti Puma, munizioni per sistemi di missili a guida laser. A questi si aggiunge sostegno per l'addestramento e la manutenzione degli armamenti.

Il nuovo pacchetto, ricorda la Cnn, porta il totale degli aiuti americani all'Ucraina a oltre 40,4 miliardi di aiuti militari, dall'inizio dell'amministrazione Biden, di cui 39,7 miliardi dall'invasione russa del 24 febbraio 2022.

"Grazie presidente Biden per il pacchetto di aiuti militari. Apprezziamo il forte sostegno all'Ucraina nella nostra lotta contro l'aggressione russa da parte del popolo americano", ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'annuncio del Pentagono. "Nel mezzo del terrore e dell'ecocidio senza precedenti provocato da Mosca con l'esplosione dell'Hpp di Kakhovka, questo è più importante che mai. Passo dopo passo ci stiamo avvicinando alla liberazione dell'Ucraina", ha concluso Zelensky.