Brondello: incontro informativo dei carabinieri per prevenire le truffe

Proseguono gli incontri dei carabinieri per informare la cittadinanza riguardo la prevenzione contro le truffe.

Mercoledì 14 giugno alle 20,30, l’incontro si terrà a Brondello, in Valle Bronda, nel salone comunale in via Villa 9 (nell’ex scuola, sopra la pizzeria).

Il luogotenente Fabrizio Giordano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Saluzzo, in collaborazione con i Comuni di Brondello e Pagno e i volontari della squadra antincendi boschivi (Aib) della valle Bronda terrà questo incontro, dopo quello di metà maggio a Lagnasco, il primo a essere trasmesso anche sul canale Youtube del Comune.

I sindaci Dora Perotto di Brondello e Nico Giusiano di Pagno informano che grazie alla collaborazione con l’Aib della Valle Bronda, e del suo responsabile Daniele Bertola, sarà messo a disposizione l’automezzo Doblò a 9 posti, guidato dal volontario Aib Luca Giusiano, per tutte le persone che desiderano partecipare all’incontro, ma che hanno problemi di trasporto.

La prenotazione deve essere effettuata chiamando il municipio di Brondello al numero 0175.76125 o quello di Pagno allo 0175.76101.

L’autista andrà a prendere, chi desidera partecipare, direttamente nel luogo di residenza.

Il salone comunale di Brondello, anche se al primo piano della struttura, si potrà raggiungere con l’ascensore per chi avesse problemi di deambulazione.

Ai presenti sarà spiegato come ci si deve comportare per non “cadere nella rete” dei malviventi.

Il luogotenente Fabrizio Giordano, illustrerà le nuove modalità di truffa che coinvolgono telefoni, cellulari e internet.

Le persone vengono raggirate e indotte a divulgare informazioni personali, come username e password, che consentono ai criminali di prelevare denaro direttamente dai conti bancari delle vittime utilizzando i siti di home banking.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza, non solo agli anziani, proprio perché le truffe sono sempre più dilaganti e vengono raggirate molte persone indipendentemente dall’età.