Il saviglianese Marco Buttieri al Festival dell’Housing Sociale di Barcellona

Importante trasferta internazionale per Marco Buttieri, saviglianese, vicepresidente dell’ATC Piemonte Sud e componente della giunta nazionale di Federcasa oltre che responsabile dell’Ufficio Europa di Federcasa.

Buttieri, nei giorni scorsi, ha preso parte al Festival dell’Housing Sociale svoltosi a Barcellona, rappresentando l’Italia e la Federazione nazionale insieme al direttore generale Patrizio Losi, al presidente IACP di Catania Angelo Sicali, ai presidenti Acer di Bologna, Marco Bertuzzi di Reggio Emilia, Marco Corradi e di Ravenna Lina Taddei.

Con loro anche delegazioni di Parma, Trapani e Lecce.

“È stata una due giorni intensa, ma ricca di soddisfazioni – commenta Buttieri – ed è stato per me un onore rappresentare le istanze del mondo delle case popolari in un consesso internazionale così qualificato. Il tema principale delle aziende associate è avere oggi a disposizione finanziamenti e strumenti che consentano di riqualificare l’esistente e creare nuovo patrimonio con particolare attenzione ai costi di manutenzione e gestione. La sfida che abbiamo dinnanzi nei prossimi anni – osserva ancora Buttieri - sarà quella di cercare di contenere il più possibile i costi per i nostri inquilini migliorando però al contempo i servizi loro offerti. La crisi determinata dall’austera politica voluta dalla BCE sul costo del denaro, col conseguente l’aumento del costo della vita, sta influendo negativamente sui redditi medi e creerà nuove povertà. Per questo – ammonisce Buttieri - non dobbiamo farci trovare impreparati”.

Federcasa – lo ricordiamo - è associata ad Housing Europe, la federazione che riunisce tutte le aziende europee che si occupano di edilizia residenziale pubblica. Ogni hanno viene organizzato un festival itinerante tra i vari Paesi per confrontarsi sulle buone pratiche e sulle politiche per la casa da portare all’attenzione dell’Europa.

L’appuntamento di Barcellona fa seguito al patto di Valencia stipulato ad inizio anno nel quale erano state evidenziate le istanze in materia di edilizia residenziale pubblica che i Paesi del Mediterraneo hanno portato all’attenzione dell’Unione Europea.