Inaugurato al parco fluviale di Cuneo "Il bosco di Camilla"

Inaugurato venerdì 9 giugno presso il parco fluviale di Cuneo il Bosco di Camilla. Un anfiteatro verde a disposizione di tutti per ricordare la giovanissima cheerleader e “i ragazzi delle stelle” a quasi tre anni dal tragico incidente di Castelmagno.



Sono intervenuti la sindaca Patrizia Manassero, la giunta quasi al completo e l’architetto Silvia Oberto che ha progettato “il bosco”: uno spazio per tutti per ricordare Camilla e i suoi amici, che potrà essere utilizzato per eventi ma anche semplicemente per studiare, lavorare o riposarsi all’aria aperta.

Si tratta di un progetto profondamente integrato nel parco, che ha abbandonato ogni tecnicismo per farsi guidare totalmente dal cuore, in sintonia con quanto ricordato dei genitori Laura e Luca, per continuare a far vivere i sogni della figlia Camilla.

"Un Bosco nato in ricordo di Camilla Bessone, dei suoi sogni, delle sue passioni e dei valori in cui credeva - si legge sul cartello -. Un posto dove l'amicizia è al centro di tutto. Dove ci sono molti alberi. Dove la natura è rispettata. Dove si può fare sport e stare insieme. Dove si può anche stare soli con il naso all'insù a guardare le stelle".

Prima e durante l’inaugurazione genitori, amici ed autorità presenti hanno piantumato alcuni alberi quale inizio di un arricchimento dell’area che si svilupperà nel corso del tempo anche grazie alla cura offerta dagli studenti della scuola forestale.

La fondazione Specchio dei Tempi ha donato una panchina smart che consentirà a tutti di ricaricare cellulari computer e biciclette elettriche mediante un'apposita app.