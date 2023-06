Nel momento in cui ci si informa con un'azienda che organizzerà u na derattizzazione parchi ci si renderà conto che si avrà a che fare con dei professionisti molto scrupolosi che si occuperanno di ogni minimo particolare di un'operazione molto importante che ha a che fare con la salute e con l’igiene dell'ambiente,visto che stiamo parlando di una zona verde.

Questo potrebbe significare nel concreto che si tratta di aziende che per una loro scelta precisa puntano a usare prodotti con basso impatto ambientale. Anche se comunque è chiaro che sono molti gli ambienti che sono a rischio per quanto riguarda la presenza di Ratti e dei topi, e che quindi hanno probabilmente bisogno di una derattizzazione perché non è una cosa che possiamo limitare solo ai parchi perché vale anche per le abitazioni domestiche o anche per le attività commerciali o in particolare per quelle attività che offrono cibo al pubblico, nonché anche per le scuole e per le aziende.

Ormai la maggior parte delle persone sa che i topi e i ratti sono attratti dal cibo: quindi quei posti dove lo possono trovare sono più a rischio come per esempio derrate alimentari.

In questo caso quindi bisogna stare più attenti perché è facile subire danni economici da un'infestazione di ratti e topi la quale può portare anche problemi di ordine igienico-sanitario come la trasmissione di malattie infettive che può interessare le persone che lavorano in quel contesto o che ci passano ogni giorno.

A maggior ragione questa cosa vale per un parco frequentato da persone di tutti i tipi e di tutte le età:quindi possiamo ben immaginare come un parco verde pieno di topi finirebbe per perdere totalmente attrattiva.

Ed ecco perché chi lo gestisce dovrà chiamare un'azienda specializzata proprio nella derattizzazione.

Come agire in questi casi

In questi casi quindi di sicuro quello che non si deve fare è procrastinare perché se un giorno vediamo uno o due topi non è improbabile che il giorno dopo ne vedremo 10 volte in più, essendo costretti ad avere a fare con animali che sono negativi sia per quanto riguarda la sanità pubblica ma anche per i tanti danni economici che possono provocare.

Pensare quindi che tutto si risolverà senza agire e senza chiamare un'azienda di derattizzazione è semplicemente un'illusione così come lo è pensare di poter risolvere tutto da soli andando a comprare dei prodotti al supermercato o delle trappole delle esche perché non le sapremo usare.

E soprattutto non essendo esperti del settore non possiamo capire quello che sono giuste per quel tipo di infestazione perché ognuna è diversa dall'altra.

Per dipanare la matassa c'è bisogno di chiamare un'azienda per un sopralluogo che servirà agli esperti che si trovano all'interno per capire di che infestazione si tratta dal punto di vista delle dimensioni e della tipologia di ratti o di topi che sono presenti ,oltre al fatto che devono capire come sono entrati in quell'ambiente, per poi decidere le strategie giuste per allontanarli o eliminarli.