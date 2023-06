Gli alleati della NATO mandano Kiev all’attacco, ma per adesso niente membership

La controffensiva ucraina è stata fortemente sollecitata dagli alleati occidentali. Dopo aver inviato a Kiev armamenti e attrezzature per miliardi di dollari e di euro, i Paesi della NATO ora vogliono che si faccia qualcosa. Le operazioni di attacco erano state preannunciate con largo anticipo e previste per la primavera, ma siamo arrivati quasi all’estate e ancora non succedeva nulla. Dopo la sanguinosa sconfitta di Bakhmut, il governo ucraino avrebbe atteso ancora un po’ prima di mandare a morire altre decine di migliaia di uomini, ma da Occidente è arrivata l’indicazione di agire. D’altra parte, dopo che americani e britannici hanno detto di sì agli F-16, Zelensky non poteva più tirarsi indietro. Per ammissione del ministro della Difesa ucraino, i partner occidentali gli hanno chiesto di ottenere almeno qualche successo sul campo, perché hanno bisogno di far vedere ai propri cittadini che il denaro speso per l’Ucraina non è andato del tutto sprecato. Inoltre spingono per far riprendere a Kiev quanto più territorio possibile, con la finalità è di presentarsi al tavolo delle trattative con Mosca nella miglior condizione possibile. Come affermato da Zelensky, poi, Washington ha fatto capire che senza qualche conquista territoriale, senza qualche vittoria, la generosa elargizione di aiuti potrebbe interrompersi. A Kiev dicono di contare comunque su un imminente ingresso nella NATO, nonostante il trattato non consenta di far entrare un Paese che si trova in stato di guerra. E infatti le dichiarazioni dei leader occidentali lasciano delusi i vertici ucraini. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il presidente francese Macron dice che l’adesione dell’Ucraina in questo momento non è qualcosa di fattibile, mentre il ministro degli Esteri tedesco Baerbock esclude di parlare di membership mentre ci si trova in mezzo a un conflitto armato.