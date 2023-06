Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana (nonostante il tempo ancora incerto)

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere e manifestazioni

Sabato 10 giugno, dalle 19, in piazza del Municipio a Ceva torna "Pro Loco in festa", dove tredici Pro Loco del Cebano, della Val Tanaro e delle Valli Monregalesi proporranno un ricco menù con un'ampia scelta di piatti dall'antipasto al dolce. Tante le proposte: Bagnasco offrirà la pizza di Garbenna; Battifollo il crostino di pane di castagne con una crema al lardo e crema di formaggio all'aglio; Castelnuovo di Ceva la pasta e fagioli; Ceva l'hamburger di bovino piemontese e il tomino con speck al cartoccio; Garessio gli gnocchi di patate tricolore con sugo ai quattro formaggi; Lesegno il maialino al forno alle erbette; Priola la polenta saracena; Roburent le frittelle di mele; Sale Langhe la polenta gialla con sugo di carne; Sale San Giovanni il budino alla lavanda ed alla salvia e le crostate; Scagnello le uova al tegamino con il tartufo, crespelle di grano saraceno e crema al tartufo; Serra Pamparato il cinghiale al civet e il pane di grano saraceno; Vicoforte il gelato con pasta di meliga. Non mancherà la musica.



Il borgo antico della Villa di Verzuolo ha in programma nel fine settimana "Aspettando l'estate". Sabato 10 giugno dalle 20 appuntamento con "Scegli il tuo piatto preferito" dove si potranno gustare gnocco fritto, hamburger vergnesi, prosciutto Crudo di Cuneo, antipasti e dolci di San&Bun e formaggi con confetture della valle Varaita. In anteprima si potrà gustare la Lasagna d'la Vila preparata, con ricetta segreta. A seguire si esibiranno gli Acustica. Domenica pomeriggio si potrà visitare l'antica parrocchiale. In serata è previsto lo spettacolo presentato da Sonia De Castelli con Le Mondine, I Giuvu D'na Volta e Veronica Cuneo. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la tecnostruttura di via Castello/piazzetta Ala.



A Peveragno la Sagra della Fragola raggiunge il traguardo della 66° edizione con tante attrazioni. Sabato 10 giugno appuntamento alle 17.30, con l'apertura dell'evento al centro polifunzionale 'A La Sousta' di piazza ex campo sportivo. In serata, dalle 21, le 'fragolose risate' con ospiti i Panpers ed Elena Galliano. Domenica 11 giugno ci sarà il classico mercato di prodotti tipici e artigianato, con degustazioni per le strade del paese. In programma anche animazione per i bambini e l'esposizione di auto e moto d'epoca. In piazza Santa Maria sarà allestita l'area Pompieropoli, ci saranno giochi gonfiabili e una mostra scambio riservata ai più piccoli. Piazza XXX Martiri farà da cornice all'area street food. Sulla piazza del municipio alle 15.30 esibizione della banda musicale e delle majorettes Scarlet Stars. Sarà possibile partecipare a visite guidate per ammirare le bellezze storiche e artistiche del paese.



A Canale nel fine settimana avrà luogo "La Partita più bella del mondo", evento fatto di sport e spirito solidale a favore di Casa Ugi. Sabato 10 giugno, dalle 10, presso il campo sportivo canalese è previsto il torneo riservato alla categoria "pulcini". Nella stessa giornata sarà presente una delegazione della Polizia di Stato che metterà a disposizione un'esperienza con l'unità cinofila e quella di Polizia Scientifica. Super ospite della giornata sarà il capitano della Nazionale e della Juventus Leonardo Bonucci. Domenica 11 giugno, a partire dalle 10 ci sarà una "Super Hero Edition" con un torneo di 4 squadre miste di ragazzi e ragazze provenienti dai centri di oncoematologia pediatrica d'Italia. A seguire, dalle 14 musica e spettacolo e verranno premiati Marta Bassino e Valerio Berruti. Alle 16 inizio della "partita più bella del mondo" dove medici oncologi, con qualche Vip in aiuto, affronteranno la squadra delle All Star Academy, nella quale ci saranno molti personaggi conosciuti del mondo del calcio e non solo. Info: pagina Facebook ASD Canale Academy.

Info: pagina Facebook ASD Canale Academy.



A Monteu Roero in piazza Roma ci sarà "Solo vino". Appuntamento sabato 10 a partire dalle 11 con degustazione ai banchetti. Alle 19 ci sarà la Festa di Solo Vino con musica e ballo e dalle 12 alle 22 si potrà mangiare con la Proloco di Santo Stefano Roero.



A Cinzano di Santa Vittoria d'Alba appuntamento con la festa patronale di Santa Paola. Il centro di tutto sarà piazza Europa: con la palestra come alternativa, in caso di maltempo. Sabato 10 giugno, sono in programma la grigliata di carne e il concerto della Sciarada Party Rock Band. Domenica 11 giugno, la giornata si aprirà alle 16 con le letture e i laboratori creativi. Alle 20, sagra degli agnolotti, con serata dedicata al ballo liscio. Per tutte le serate sarà in funzione il Luna Park e poi largo alla buona tavola con antipasti, hamburger, salsiccia e patatine, cocktail party per un’esplosione di energia.



Nel fine settimana è in programma a Beinette la "festa della birra" in piazza Salvo D'Acquisto dove verranno allestite delle tensostrutture. Birre di altissima qualità, servizio di ristorazione affidato a selezionati "food truck" e soprattutto un programma musicale di altissimo livello. Sabato 10 giugno alle 22 Borderlinerockhits e, a seguire, deejay POLO. Info: www.facebook.com/GoodVibesBeerFest

Info: www.facebook.com/GoodVibesBeerFest



A Cuneo per i 30 anni la Delegazione FAI di Cuneo organizza per il fine settimana tanti eventi. Sabato 10 giugno dalle 10, sono previsti incontri, visite guidate al Museo Casa Galimberti, alla Confraternita di Santa Croce e al Teatro Toselli. Alle 10 ci sarà la Passeggiata gourmet, un vero e proprio tour nel centro storico di Cuneo. A fine passeggiata un meritato aperitivo gourmet con prodotti locali e materie prime di qualità: i salumi e i formaggi tipici e la degustazione della "pala" accompagnati alla birra artigianale Baladin, protagonisti di un territorio con le sue tradizioni, profumi e sapori. Alle 18 è in calendario la rappresentazione teatrale "Tableaux Vivants da Caravaggio" nella Confraternita di Santa Croce. Alle 21 serata di gala "30 anni con il FAI a Cuneo" e verrà replicata la rappresentazione teatrale "Tableaux Vivants da Caravaggio". Domenica 11 giugno visite guidate al Museo Casa Galimberti, al Palazzo Comunale, ex Collegio dei Gesuiti, alla Confraternita di Santa Croce e al Complesso monumentale di San Francesco - Museo Civico. Alle 10 appuntamento con la passeggiata gourmet. Info: www.facebook.com/delegazionefaicuneo Prenotazioni suggerite: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/

Prenotazioni suggerite: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/



Fino al 12 giugno si terrà a Borgo San Dalmazzo la festa del quartiere Gesù Lavoratore, con piazza della Meridiana a fare da centro nevralgico degli eventi. Sabato sera cena e musica con Loris Gallo e la sua orchestra. Domenica alle 10.30 santa messa seguita da aperitivo in musica offerto dal Gruppo Amici Borgo Nuovo, poi il pranzo comunitario su prenotazione. Durante la giornata musica in compagnia di Fabros. Nel pomeriggio sono in programma attività per avvicinare grandi e piccini agli scacchi, oltre a giochi per bambini. Il 12 giugno ci sarà la sesta edizione di "4 passi all'ombra del campanile", manifestazione sportiva non agonistica di corsa, camminata, nordic walking e fitwalking: percorso di 6 chilometri, ridotto per i bambini. Il ritrovo alle ore 19, partenze alle 19.30 e alle 20. A seguire la "cena dello sportivo".



A Ostana appuntamento domenica 11 giugno con la "Minja' per i Viol d' Ostana", manifestazione enogastronomica alla scoperta di alcune borgate. La partenza è dal capoluogo alle 8.30 con la conferma dell'iscrizione e la consegna del ricordo della giornata. Dalle 9 la colazione, quindi la partenza direzione frazione Bernardi. Lungo il percorso i partecipanti potranno scoprire piccoli tesori architettonici e paesaggistici, ammirare la piccola cappella di San Bernardo (dove viene servito l'aperitivo), di San Nicolai e Sant' Antonio. Qui alcuni personaggi racconteranno curiosità e aneddoti sulla frazione, e si gusteranno gli antipasti. Si riprenderà il cammino fino al capoluogo, dove viene servita la polenta con formaggio e salsiccia e il dolce. I proventi della manifestazione saranno devoluti al sostegno della popolazione alluvionata dell'Emilia-Romagna.



A Vernante appuntamento domenica 11 giugno con "Vernant que chanta”, festa popolare, che si tiene ogni anno nel “paese di Pinocchio” per mantenere vive le antiche tradizioni con corali che giungono da tutto il Piemonte e si esibiscono nelle vie e nei vicoli del paese. A organizzarla è la Consulta giovanile, un gruppo di giovani volontari di Vernante. Sarà allestita la mostra dei coltelli, tra i quali il celebre "Vernantin", allestita in piazza Vermenagna già dal mattino. Inoltre, sarà presente il “Ludobus” di Mago Trinchetto pronto a intrattenere e divertire i più piccoli con tanti giochi in legno. A conclusione della giornata, sarà possibile gustare polenta e spezzatino presso l'ex segheria. Info: pagina Facebook Consulta giovanile Vernante.



Sabato 10 e domenica 11 giugno festa alla Frazione Maresco di Savigliano con il coinvolgimento del centro ippico Equi Maresco. Si comincia sabato alle 16 con merenda per i bambini, passeggiata in carrozza, racconti di storie del passato, grigliate e musica country. Domenica la giornata inizierà alle 9 con il mercà d'la frasiun: piccolo mercato di prodotti locali e artigianali al centro ippico. A seguire gare di driving con le carrozze sportive e possibilità di pranzare. Nel pomeriggio proseguono le gare e i servizi carrozza di collegamento con la frazione. Per finire, battesimi della sella dalle 16 alle 18 e merenda sinoira.



Questo fine settimana a Paraloup, Rittana, sarà ricco di incontri, libri e musica. Sabato 10 giugno, nell'ambito del progetto della scuola di politica Prime Minister, ci sarà un approfondimento sulla storia di migrazioni e ritorni. Inoltre, camminata interculturale Rural Migrantour e incontro con Alidé Sans, attivista e cantautrice della Val d'Aran (Spagna) che compone e canta in occitano. Domenica 11 giugno alle 12.30 polenta comunitaria al Chiot Rosa e, a seguire, letture e riflessioni tratte dal volume "L'anello forte" di Nuto Revelli. A seguire "Alidè Sans (Es)" in concerto con "Lhi Balòs". Ingresso gratuito con offerta libera.



A Fossano sabato 10 giugno è in programma la "Festa dei borghi": Piazza, Vecchio, Salice, San Bernardo, Sant'Antonio, Nuovo e Romanisio. Sarà un appuntamento mangereccio e musicale con lo splendido sfondo del Castello degli Acaja. Verrà cucinata e servita ai tavoli, una grigliata di carne con costine, salsiccia e ali di pollo, accompagnata da bruschetta, patatine, gelato e acqua. Il menù per i bambini comprende salsiccia, patatine, gelato e acqua. Ci saranno due turni diversi, il primo alle 19, l'altro alle 20.30. la cena sarà allietata dalla musica della Abcd band. In caso di maltempo la manifestazione si terrà sotto la tettoia di piazza Dompè.



Sabato 10 giugno il market dell’hand-made in Cuneo si svolgerà nel centro storico della città e offrirà pezzi unici ed originali, creati con passione e storie da raccontare. Appuntamento in Contrada Mondovì dalle ore 10.30 alle 19.30. Info: www.facebook.com/madeincuneo

A Boves sabato alle 10.30 la rassegna Mercato in Musica proporrà musica diffusa nelle piazze a cura degli studenti e dei docenti dell’Istituto civico musicale G. Mosca. Domenica 11 torna l’appuntamento con il MercAntico, il mercatino di piccolo antiquariato, artigianato, dell’hobbistica e dell’usato che si svolgerà a Saluzzo. A partire dalle 8 il centro cittadino ospiterà l’ultima data annuale che raccoglie decine di espositori e appassionati di hobbismo e collezionismo. Domenica 11 giugno mercatini anche a Monforte d’Alba e Murazzano.



A Busca sabato 10 giugno tutto il giorno è in programma il BALLOON DAYS, giornata dedicata al volo in mongolfiera al cospetto del Monviso. Un'esperienza di circa 3 ore che comprende: briefing pre-volo, gonfiaggio mongolfiera, volo e rientro con assaggio di delizie locali. Info: www.avventurasport.com

Info: www.avventurasport.com



Torna a Savigliano la “Fashion night”, sabato 10 giugno in piazza Santarosa, con inizio alle 20.45. L'obiettivo dell’evento è quello di coinvolgere il pubblico e riavvicinarlo ai negozi e alle attività commerciali della città. La sfilata di moda, una delle attrazioni principali, offrirà un'ampia vetrina per gli abiti dei negozi locali, consentendo loro di mostrare al meglio i capi di abbigliamento.

La sfilata di “Savigliano Fashion night” sarà anticipata, alle 18, da un party e il coinvolgente dj set di Edgar Gallan, seguito da un'esibizione di ballo “Out of dance” con una performance dinamica di “Vitality wellness”. Per tutta la serata ci saranno delle postazioni con dj set di intrattenimento, per garantire un'atmosfera sempre vivace e coinvolgente. Dopo la sfilata, alle 23.15, prenderà il via lo spettacolo della “Cricca delle Drag Queen”, seguito dal “Savigliano Fashion Night after party” per festeggiare fino all’una di notte sulle note di Edgar Galan. Durante l'evento, i bar e i ristoranti della città saranno aperti. Info: www.saviglianoinmovimento.it/listaeventi/savigliano-fashion-night



Sabato 10 giugno si festeggia il secondo anniversario del Circolo di San Donato di Mango. Il programma prevede alle 19 musica live con l'associazione torinese musicale La Saletta. Alle 20.30 ci sarà la "Cena della Tradizione" con menu a 25 euro che prevede tre antipasti, ravioli, formaggi, pesche con gelato e acqua e vino inclusi. Prenotazione obbligatoria. Alle 22 si ballerà con dJ Sunfeel e la Star Dance di Damiano Ferrero.



A Sanfrè ritorna, nella zona industriale, il Lunatika Festival, un fine settimana all'insegna della musica e del divertimento in grado di coinvolgere grandi e piccini. In questi giorni, sarà sempre attivo il servizio street food con una vasta gamma di proposte fra cui scegliere: panzerotti, pizza, pesce, hamburger, formaggio, arancine, porchetta, affettati e galati! Inoltre, durante tutto il festival, sarà presente il Lunatika motor meeting con esibizioni e spettacoli drift in pista del "Team Cherasco drift 7.0". Sabato 10 è in programma la Notte delle Leve, domenica tanti appuntamenti tra cui: raduno di auto storiche, Color Crazy Run, Sanfrè Fashion Sunday e Mojito Party. Info: pagina Facebook proloco Sanfrè

Info: pagina Facebook proloco Sanfrè

Spettacoli e musica

A Mondovì duecentotrenta musicisti e sessanta coristi, dieci scuole secondarie di primo grado e due istituti d'



Sabato 10 giugno riparte Musica in Cascina, proposto da Alba Music Festival. La seconda edizione della rassegna proporrà quattro appuntamenti presso la dimora storica denominata Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini. Il luogo accoglierà il pubblico amante della musica classica in un'atmosfera conviviale, una cornice raffinata e informale per quattro serate che termineranno in un brindisi con vini del territorio. Alle 21 ci sarà la Piccola serata notturna con Sang Eun Kim soprano, Giuseppe Nova flauto e i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria

Info e calendario completo: www.albamusicfestival.com/it/musica-in-cascina-2023



Cherasco Classica è la rassegna musicale estiva che vedrà cinque appuntamenti all’aperto e la partecipazione di importanti musicisti. Sabato 10 giugno alle 21 il fisarmonicista Ugo Viola si esibirà a Pollenzo presso l’Università del Gusto in un concerto “souvenir” dedicato allo scomparso geologo Piergiorgio Rossetti, illustre cittadino cheraschese. Il titolo che lascia intuire il tema musicale è “Un viaggio dal classico al tango”. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Bra presso il suggestivo luogo dei Giardini Belvedere, concerto di fine anno del coro di voci bianche dell'Istituto Musicale G. Gandino di Bra che si esibirà con il gruppo Rebel Bit. A cura di Fondazione Fossano Musica. Appuntamento alle 21, ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it



A Cuneo nel fine settimana è in programma la 2ª edizione del Festival Modulazioni. Sabato 10 dalle 16, presso il Salone d’onore del Comune di Cuneo, appuntamento con “Abbecedario occitano: il suono della tradizione”, incontro con Rosella Pellerino. Alle 21 la chiesa di San Sebastiano (contrada Mondovì) ospiterà il concerto dell’Utfasol ensemble “Contrappunti bestiali - L’Alta Cappella tra ‘400 e ‘500”. Appuntamenti a ingresso libero. Domenica 11 giugno alle 17, presso il Rondò dei talenti, la rassegna si concluderà con “Suitebiberon - Antico bestiario danzante”, un concerto-laboratorio per bimbi da 0 a 6 anni e le loro famiglie, Ingresso a 5 euro con prenotazione biglietti sui ticket.it (gratis per bambini). Info: www.comune.cuneo.it/cultura/news/dettaglio/periodo/2023/06/06/modulazioni.html



Domenica 11 giugno a Castagnito appuntamento con “Armoniosa”, concerto che si terrà alle 18.30 in piazza Garibaldi nell’ambito del festival Spirito, proposto da Roero Cultural Events. L’Armoniosa Ensemble, composto da Francesco Cerrato (violino), Stefano Cerrato (violoncello a 5 corde), Marco Demaria (violoncello di continuo), Michele Barchi (clavicembalo) e Daniele Ferretti (organo) eseguirà musiche di J. S. Bach (Suite per orchestra n. 2 in Si minore BWV 1067, TrioSonata per violino, violoncello e continuo in Sol maggiore BWV 1038, Suite n. 6 in Re maggiore per violoncello e basso continuo BWV 1012, Concerto in La minore per violino, violoncello e continuo). Ingresso libero. Info: www.roeroculturalevents.it



Ad Alba nel fine settimana verrà inaugurata Collisioni Summer Arena, allestita nel Parco Tanaro. Il taglio del nastro arriverà domenica 11 giugno alle 18 con un appuntamento dedicato ai giovani studenti. Si partirà con l’happening del Teatro Selvatico e di Gek Tessaro a cura di Fabio Ferrero. Alle ore 21, sul palco saliranno gli Eugenio in Via di Gioia con uno “speech”, tra parole e musica. Al termine si ballerà con le scelte musicali dei Tuttafuffa Dj. La serata sarà una vera e propria festa di fine anno scolastico ad ingresso libero, riservata agli studenti del territorio del Progetto Giovani in Contatto e del Progetto Giovani. Info: www.facebook.com/CollisioniFestival, prenotazioni: prenotazioni@collisioni.it

Cultura, castelli aperti, musei e mostre

Ad Alba nel fine settimana è in calendario la Notte Bianca delle Librerie con un ricco programma a cura delle librerie albesi. Apertura straordinaria della Biblioteca civica sabato e domenica con eventi e laboratori. Dalle 10 alle 21 di sabato verranno presentati libri per tutti i gusti e, in alcuni casi, saranno presenti gli autori. Alle 21.45 in piazza Pertinace ci sarà il concerto del gruppo S(w)inging Langa. Domenica 11 giugno, a partire dalle 10, presentazioni di libri, laboratori per bambin e alle 18 in piazza Pertinace ci sarà il gruppo Jumble Music Lab in concerto. A chiudere la due giorni della Notte Bianca delle Librerie il laboratorio di musica moderna d’insieme del civico Istituto Musicale Ludovico Rocca. In caso di maltempo gli appuntamenti si sposteranno in sala Beppe Fenoglio e in sala Vittorio Riolfo (cortile della Maddalena). Tutti gli appuntamenti su: www.comune.alba.cn.it/it/events/notte-bianca-delle-librerie-13-edizione



Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola (aperti il 4 giugno). Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Busca il Castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it



Al castello di Serralunga d'Alba sabato 10 giugno alle ore 16.45 torna Medioevo in famiglia, un'attività pensata per grandi e bambini. Si potrà visitare il castello e scoprirne la sua storia. Il costo è di € 15 (tariffa per famiglia di 2 adulti e 3 bambini) € 10 per i possessori di abbonamento musei. Sabato 10 e domenica 11 giugno è in programma una due giorni dedicata al mistero, per dare il benvenuto alla stagione estiva con Castle Angels®: Sfida al Nemico, il format di visita ispirato alle escape room presso il Castello di Magliano Alfieri. Sfida al Nemico è il titolo della sesta avventura del circuito, interamente ambientata tra le sale del Museo dei soffitti in gesso, all’interno del quale i giocatori dovranno infiltrarsi per recuperare l’ultima delle pietre sparse sul territorio ed evitare che cada nelle mani sbagliate. I partecipanti si muoveranno infatti all’interno delle sale visitabili in parte come normali visitatori che seguono il percorso espositivo, in parte avranno invece un ruolo attivo e si troveranno a risolvere rebus ed enigmi. Info: www.barolofoundation.it/it



A Ceresole d’Alba si può visitare nella Chiesetta della Madonna dei Prati, il Mida, Museo delle donne artiste, che ha l’obiettivo di valorizzare la promozione dell’arte al femminile. La sede della struttura museale nasce all’interno della piccola chiesa seicentesca della Madonna dei Prati, ancora consacrata ma non più adibita a funzioni religiose. L’esposizione accoglie opere di 24 donne di tutto il mondo e di diverse epoche da Berthe Morisot a Susanne Valadon, da Sonia Delaunay a Marina Abramovic, passando per Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, le cinesi Zhang Hongmei e Xiao Lu, l’indiana Washigha Rason Singh e molte altre. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it



Il Museo Mallé di Dronero ha inaugurato una nuova mostra dedicata a Armida Barelli, importante figura femminile con un ammirevole impegno per l’emancipazione ed i diritti delle donne. È stata fondatrice con padre Gemelli dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo e dell’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel 1921, fu tra i fondatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Nel 1946 venne nominata vicepresidente generale dell’Azione Cattolica da Pio XII. È stata dichiarata Beata il 30 aprile 2022. Ad ingresso gratuito, la mostra “Incursioni storiche al Museo Mallé” dedicata ad Armida Barelli sarà visitabile fino al 18 giugno. Sempre al Mallè è allestita la mostra “Il salto dell’acciuga e altre storie. Acqueforti di Xavier de Maistre”, che presenta quasi un'ottantina di opere del noto incisore. Un percorso che si sviluppa in quattro sale, emozionante ed unico, e che ripercorre i tre principali cicli tematici: le dimore storiche, gli alberi e gli animali. Info: www.facebook.com/museomalle



Alla Fondazione Mirafiore, Serralunga d’Alba proseguono le Passeggiate Letterarie nel Bosco dei Pensieri. Sabato 10 giugno, alle ore 18.30, appuntamento con Paolo Milone, che leggerà e racconterà, in sei tappe, il suo ultimo libro "Astenersi principianti". Ma non mancherà di regalare al pubblico anche qualche brano dal suo precedente bellissimo libro "L’arte di legare le persone" edito sempre da Einaudi. Info: www.fondazionemirafiore.it



Palazzo Mathis a Bra ospita la mostra personale dell'artista Rosy Mantovani, vincitrice della quarta edizione della Wab - Biennale della creatività, iniziativa a cura della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Bra. L'artista pavese, specializzata in ritratti profondi ed espressivi, espone le sue opere fino al 25 giugno. Ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it



A Rossana al Museo della Resistenza il Codirosso di palazzo Garro, si inaugura la mostra d’arte e storia “Dalla penna al pennello”, testimonianze raffigurate, disegnate, dipinte. In mostra alcune opere inedite di Riccardo Assom, frutto della trasposizione figurativa di parte dei suoi primi scritti. Nella medesima sede sarà possibile visitare in anteprima la Biblioteca tematica del museo, collezione di 900 volumi a tema Resistenza ed Olocausto. L’esperienza proseguirà con la visita guidata al Museo della Resistenza, considerevole collezione di reperti degli anni 1943-45. Le attività pomeridiane proseguiranno a l l’esterno, con la proposta di laboratori di manualità creativa durante i quali si potranno sperimentare facili tecniche di legatoria carta, stampa e pittura. Info: www.ecomuseoresistenzacodirosso.com



A Villa Radicati Belvedere di Saluzzo inizia domenica 11 giugno la seconda edizione degli appuntamenti “Famiglie in Villa”. La rassegna propone una trilogia di eventi pensati e studiati appositamente per le famiglie: i più piccoli potranno trascorrere alcune domeniche divertenti e stimolanti insieme alle proprie famiglie in una cornice che permette di sentirsi in una favola a due passi da casa. Durante il primo appuntamento di questa domenica sarà proposto un laboratorio originale e innovativo ad opera di Jacopo Tealdi, una “Ginnastica mentale”, corso per adulti accompagnati da un ragazzo. Sarà possibile fare pic-nic nel giardino della Villa. Info: www.facebook.com/villabelvedereradicatisaluzzo



Domenica 11 giugno le guide di “Dialogart” saranno nuovamente a disposizione per accompagnare i turisti in una speciale visita dell’Abbazia di Staffarda, Revello, mostrando quella parte che normalmente non viene inclusa nel tour alla scoperta del grande sito cistercense. Il piano superiore, adibito ad antico dormitorio dei monaci e i lunghi corridoi conventuali. Orari delle visite: 11 e 15; durata della visita circa un’ora e venti minuti. Dieci euro il costo del servizio, comprensivo del biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info: www.ordinemauriziano.it/abbazia-staffarda/eventi/visite-speciali-ai-dormitori-dei-monaci