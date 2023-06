Appuntamento ad Ostana con il concerto del coro alpino "La Bissòca" di Villanova d'Asti

Il Comune di Ostana, in Valle Po, in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni, ha organizzato per domani, domenica 11 giugno alle 16, sotto l'ala comunale di borgata “Villa” il concerto del coro alpino "La Bissòca" di Villanova d’Asti, diretto dal maestro Giorgio Tiberini.

Durante l’evento si raccoglieranno le offerte da devolvere alla popolazione dell’Emilia Romagna

Il gruppo corale, fondato nel 1975 ha al suo attivo più di 300 esibizioni.

Il repertorio spazia dalle classiche canzoni alpine ai brani popolari regionali italiani, ma anche internazionali fino alla musica leggera e contemporanea.

Il concerto si terrà anche in caso di maltempo, essendo al riparo sotto l'ala comunale.

Questa iniziativa dimostra come la musica possa unire le persone anche nella solidarietà.