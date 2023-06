Festa del Gelso: tra memoria, poesia e riscoperta del territorio ed enogastronomia al Museo della Seta di Racconigi

Da oggi sabato 10 e domani, domenica 11 giugno, a Racconigi c’è la Festa del Gelso, organizzata dall’Associazione "Sul Filo della Seta", al Museo della seta della città.

Due giorni da vivere tra memoria, poesia e riscoperta del territorio ed enogastronomia.

Sabato e domenica alle ore 10, sul filo della memoria: laboratori di trattura per imparare l’arte della seta a cura di Marco Allasia.

Sabato 10 alle 17, sul filo della bellezza e della poesia: Anna Aimone, presenterà in suo libro “Sorgere” accompagnata da Valeria Buscatti, Paola Ghigo e Gualtiero Alladio.

Domenica 11 giugno con partenze alle 11 e 11,30 sul "filo dell’enogastronomia": passeggiate alla scoperta di gelseti e setifici. Cinque chilometri con tappe accompagnate da prodotti enogastronomici locali.

Nella prima tappa del Setificio Manissero la colonna musicale del percorso sarà a cura della corale “Le filere ‘d Racunis”.

Al termine della passeggiata, al museo, verrà proiettato “Fa che sia seta” in memoria di Koji Miyazaki. Costo di partecipazione alla camminata 10 euro – gratuito per i bambini fino a 5 anni.

Iscrizioni via mail sulfilodellaseta@libero.it Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra personale di Domenico Nelino con le sue chiese racconigesi in miniatura.