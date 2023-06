Il concerto della banda "Città di Alba" per la Festa nazionale della musica

Mercoledì 21 giugno 2023 si celebra la Festa della Musica, un evento promosso dal Ministero della Cultura a livello nazionale che coincide con il solstizio d’estate.

Quest’anno anche la Città di Alba aderisce all’iniziativa con un concerto che avrà luogo nel cortile della Maddalena, mercoledì 21 giugno alle ore 21.00. Per l’occasione la Biblioteca civica “G. Ferrero” e il Museo civico “F. Eusebio” resteranno aperti in orario serale dalle 20.30 alle 23.00 con la possibilità di visitare le due mostre in corso: “Giovanni Boffa: la magia del mare nella pittura” e “Frammenti di Infinito”, con le opere della pittrice Antonella Tavella.

A esibirsi la banda musicale Città di Alba “Ars et labor” diretta dal maestro Claudio Taretto: colonne sonore e brani di musica leggera si alterneranno a composizioni originali, in un insieme di armonie e stili differenti eseguite dai circa quaranta elementi di cui il complesso si compone. Da Ennio Morricone ad Astor Piazzolla, passando per il rock di Freddie Mercury ed Elton John, con incursioni nei ritmi latini, cubani e pop, per un programma allegro, tutto da ascoltare!

Il concerto farà da apertura alla nuova rassegna Cortile in festa a cura dei Servizi culturali del Comune di Alba, che si svolgerà nel Cortile della Maddalena dal 21 giugno al 30 luglio: un ricco cartellone di spettacoli per famiglie, laboratori per bambini, concerti e visite guidate.

Ingresso libero