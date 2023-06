Peveragno, alla Fragolata 2023 anche i giochi da tavolo del gruppo 'P&D'

Non solo fragole, all'edizione 2023 della Fragolata di Peveragno: il gruppo 'P&D', di recentissima costituzione e incentrato sulla promozione del gioco di società di tutti i tipi, si presenta ufficialmente alla comunità con una giornata di gioco aperto organizzata per domani (domenica 11 giugno).

Nel dehors del Santamaria Gelateria di piazza Santa Maria, infatti, troveranno posto alcuni tavoli in cui i membri del gruppo saranno disponibili per illustrare giochi da tavolo di diversa natura (alcuni molto conosciuti e altre piccole chicche), in maniera del tutto libera.