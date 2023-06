Naviga ultraveloce a Monchiero con la fibra ottica di Isiline

Arrivata anche nel territorio comunale di Monchiero, la fibra ottica è attivabile in ben 616 unità immobiliari: grazie al lavoro di Isiline, infatti, è possibile connettere alla Banda Ultra Larga abitazioni private, attività commerciali e aziende che necessitano di un servizio di connettività performante e sicuro.

Portare Internet e collegare alla rete persone e imprese è la mission di Isiline, provider nato nel 1995 e che ha la propria sede a Saluzzo: con questi obiettivi, infatti, porta avanti la propria opera di collegamento ad Internet Ultraveloce dei tantissimi comuni del territorio cuneese alla fibra ottica.

Ad oggi il servizio più performante sul mercato, la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) permette agli utenti di raggiungere velocità elevate di navigazione (fino a 1000 Mbps) oltre che un accesso alla Rete con molti dispositivi collegati contemporaneamente. Queste sono solo alcune delle caratteristiche e dei vantaggi di una connessione in fibra ottica, che permette inoltre di usufruire con velocità di tutti i servizi sul Web come l’accesso ai Social Network, all’Home Banking oppure l’invio e la ricezione di documenti e file pesanti.

Richiedere l’accesso al nuovo servizio è particolarmente semplice, in quanto Isiline mette a disposizione dei propri utenti diversi canali: è possibile richiedere informazioni telefonicamente, chiamando il 0175-292929; in alternativa ci si può recare in uno dei punti vendita di Cuneo, Saluzzo, Fossano e Carmagnola oppure è anche possibile acquistare il prodotto che più si desidera in totale autonomia su shop.isiline.it.