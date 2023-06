Fossano, la consigliera comunale Tiziana Airaldi lascia Forza Italia ed entra in Fratelli d’Italia

Tiziana Airaldi, consigliera comunale a Fossano, lascia il gruppo di Forza Italia e aderisce a Fratelli d’Italia. Lo annunciano il vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, il segretario provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia William Casoni, l’onorevole cuneese Monica Ciaburro e il responsabile Enti locali di Fratelli d’Italia per la provincia di Cuneo Rocco Pulitanò.

Sottolinea l’importanza del nuovo ingresso in vista degli appuntamenti elettorali del 2024 il vice-coordinatore regionale FdI Paolo Bongioanni: «Un nuovo ingresso così importante non può che far piacere. È un onore e motivo d’orgoglio poter accogliere nella nostra squadra una persona preparata come Tiziana Airaldi. È fondamentale che anche al comune di Fossano nasca un gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, propedeutico alla sfida elettorale del 2024 che ci vedrà impegnati su tutti i fronti. Sappiamo così di poter contare su una squadra sempre più solida e coesa, che saprà dare al territorio una risposta forte quanto quella che la nostra leader nazionale Giorgia Meloni sta dando all’Italia».

L’analisi del segretario provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia, William Casoni: «Con questo ingresso, Fratelli d’Italia avrà anche al Comune di Fossano la sua rappresentanza consiliare andando ad ampliare quella che già abbiamo a Cuneo, Bra, Alba, Mondovì e Savigliano. La presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e nelle amministrazioni locali diventa così sempre più importante e diffusa. Nel momento in cui siamo chiamati a formare le liste per le prossime elezioni comunali abbiamo bisogno dell’apporto di tutti: e con quest’arrivo qualificato sappiamo che Fratelli d’Italia potrà aumentare ancora la propria presenza e ottenere un grande risultato».

Rimarca l’importanza della presenza femminile l’onorevole Monica Ciaburro: «Il primo partito ad esprimere un Presidente del Consiglio donna si arricchisce nel Cuneese di una nuova e importante figura. L’ingresso di Tiziana Airaldi mi rende orgogliosa non solo in quanto donna. È capace e impegnata al servizio del suo territorio nell’amministrazione del Comune, come presidente di “Azzurro Donna” e componente di “Donne per la Granda”. Avremo ora un asse diretto con l’amministrazione su cui tutte le donne e gli uomini del Fossanese sanno di poter contare: una persona che sa ascoltare le esigenze delle categorie e trovare le giuste soluzioni al servizio della sua città e del suo territorio».

Nella valutazione del responsabile Enti locali di Fratelli d’Italia per la provincia di Cuneo Rocco Pulitanò, la nuova adesione è frutto di un assiduo lavoro con le realtà locali: «Sono veramente soddisfatto dell’ingresso di Tiziana Airaldi, che va ad arricchire la rappresentanza di FdI ed è la dimostrazione di come un lavoro quotidiano di tessitura di rapporti sul territorio non manca di dare i suoi frutti, soprattutto nelle “sette sorelle” della Provincia Granda».

Due mandati elettorali, uno in minoranza e uno in maggioranza, Tiziana Airaldi rappresenterà ora Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Fossano, dove sarà la nuova capogruppo: «Mi sento gratificata dall’ingresso in una nuova realtà dove porto la mia storia di 28 anni di militanza politica. Non salgo su nessun carro. È stata una scelta coerente, sensata e meditata perché nello spazio politico da cui provengo sono venute meno le condizioni e la fiducia nelle persone cui fare riferimento. Mi sono sempre riconosciuta nei valori di Fratelli d’Italia, e ringrazio Paolo Bongioanni e chi ha voluto aprirmi le porte. Mi rimetto in gioco e sono pronta a continuare in una casa politica che sento mia l’impegno per la mia città, per la quale voglio creare qualcosa di concreto».