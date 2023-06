Cerimonia di chiusura dell'anno scolastico per gli studenti del liceo classico di Alba

Presso la Biblioteca storica dell'edificio di via Calissano, gli studenti del Liceo Classico Govone di Alba, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato alla cerimonia di chiusura dell'anno accademico. Quest’anno, per la prima volta, tra i maturandi albesi vi sono studenti al culmine di un percorso innovativo in ambito scientifico-sanitario.

Dal 2020 è stato attivato al Liceo Classico Govone di Alba il percorso di potenziamento in area biomedica che si prefigge di orientare gli studenti delle superiori interessati a proseguire gli studi nelle Facoltà di medicina, offrendo loro 50 ore supplementari ogni anno riservate all’apprendimento delle basi della disciplina, sotto la guida di docenti e professionisti sanitari dell’asl CN2.

Gremita di studenti e famiglie l’Arena del Teatro Sociale di Alba in cui il Presidente del Corso di laurea in medicina dell'Università di Torino Prof. Paolo Fonio ha tenuto, in apertura, una lectio magistralis dal titolo “Intelligenza artificiale e consapevolezza umana: sfide e opportunità per il medico del terzo millennio” a beneficio degli studenti che hanno intrapreso il percorso biomedico attivato nel 2020 dal Liceo Govone.

“Dovrete trovare voi il corretto equilibrio tra quello che la tecnologia potrà darvi e ciò che l'intelligenza umana dovrà sempre governare – spiega Fonio provando a delineare la figura del medico del terzo millennio e alla futura classe medica si rivolge così: “Siate delle belle persone e sarete sicuramente i medici migliori”.

Raggiunto il traguardo della terza annualità, sono stati consegnati i diplomi agli studenti che per primi hanno dedicato il loro intero triennio liceale abbracciando questa innovativa proposta. Capofila del progetto, a diffusione nazionale, è il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria. Questo istituto ha per primo attivato un potenziamento in area biomedica ora riconosciuto come Percorso Nazionale di Biologia con curvatura biomedica, grazie alle sinergie poste in essere con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Gli studenti trascorrono le ore aggiuntive prevalentemente in attività esterne, molto apprezzate, a lezione da medici di specializzazioni varie. Ad Alba, coordinano il corso il dottor Sebastiano Cavalli e la professoressa Susanna Aluffi, che parla emozionata e commossa dell’entusiasta partecipazione dei ragazzi al progetto.

Ad accogliere ospiti, pubblico e autorità è il Dirigente del Liceo Classico "G. Govone" e del Liceo Artistico "Pinot Gallizio" Roberto Buongarzone: “Nel mio studio qui a scuola è conservato il giuramento di Ippocrate – che il preside cita in greco, ndr – dove sono descritte le prime caratteristiche che un medico dovrebbe avere secondo l’autore: forza e giudizio. In questa scuola si impara ad affrontare le difficoltà, per crescere. Per quanto riguarda il giudizio, i nostri studenti lo apprendono dalla profondità delle materie che studiano. Su queste basi il liceo ha accolto l’attivazione di un nuovo percorso di eccellenza”.

Da sempre il Liceo Govone richiede ai suoi iscritti grande impegno negli studi. “Voi potrete sempre dire di aver studiato al Govone” ricorda il sindaco Carlo Bo agli alunni presenti, non mancando di menzionare anche i diplomati illustri che la scuola albese ha licenziato nei suoi 141 anni di attività: da Beppe Fenoglio, a Pietro Chiodi, al latinista Oreste Badellino e molti altri tra cui Achille Mario Dogliotti, luminare della cardiochirurgia. “Il Govone, fiore all’occhiello della città di Alba, è un liceo che sin dalla fondazione, su delibera comunale, ha sempre intrecciato la propria storia con le vicende sociali, politiche e culturali della città e rappresenta motivo di orgoglio per molti cittadini”.

Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è stato alunno dell’istituto e con i ragazzi scherza sulle ore trascorse in Biblioteca, a volte anche protratte per rubare qualche minuto alla lezione. “Il liceo classico Govone rappresenta l’albesità, un concetto slegato dalla superbia e spiegato dalla consapevolezza di vivere in un posto meraviglioso e tenace, una terra che saprà accompagnarvi qualsiasi strada decidiate di intraprendere nella vita”. Poi aggiunge: “Abbiamo bisogno di medici e personale sanitario. Per noi è importante investire in questa così importante professione, piena di riconoscimenti emozionali, di cui sarete parte. Le scelte si costruiscono, non si improvvisano. Oggi rinnoviamo l’impegno a lavorare in questa direzione intrapresa di concerto con la scuola” – conclude il presidente rivolgendosi agli studenti: “E studiate bene l’inglese!”.

Tra gli intenti di questo modello didattico anche lo sviluppo di una preparazione rafforzata per i ragazzi che vogliano sostenere i test di ingresso nelle facoltà scientifiche quali Medicina, Farmacia, Odontoiatria e affini. Ad oggi l’accesso ai corsi di studio universitari di ambito sanitario è vincolato al superamento di test d’ingresso TOLC, la cui opportunità è dibattuta soprattutto a fronte della progressiva carenza di medici cui il Paese deve far fronte.

L’evento si conclude con la premiazione degli studenti vincitori delle storiche borse di studio Bergadani e Perazza e delle più recenti borse assegnate per meriti eccellenti in italiano, nelle discipline scientifiche e nello studio della lingua inglese. Infine, vengono chiamati a ritirare il proprio attestato ufficiale i diplomati dello scorso anno scolastico 2021/2022 delle sezioni del percorso Internazionale. Gli studenti che optano per questo indirizzo del liceo Govone godono di una formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua francese e, al raggiungimento della maturità, conseguono il duplice diploma EsaBac.

Si conclude con una cerimonia solenne ma conviviale un percorso di anni intensi. Congratulazioni e in bocca al lupo a tutti i maturandi!