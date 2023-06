Festa per i 25 anni del CEMI – AGENFORM di Savigliano

Venerdì 16 giugno dalle ore 17 AGENFORM festeggia alla “Crusa Neira“ i 25 anni di CEMI ripercorrendo con gli allievi di oggi e di ieri il percorso svolto fino ad affermarsi quale autorevole realtà formativa per operatori della modellazione del settore automobilistico.

Era il 1998 quando venne istituito il CEMI: Centro Europeo Modellismo Industriale dell’AGENFORM in stretta collaborazione con l’A.N.F.I.A. Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

Oggi CEMI annovera tra i suoi ex studenti professionisti di successo nei settori del design industriale, arredamento, prototipazione e modellazione e si distingue per l’offerta qualificata di corsi formativi post laurea/diploma. La sede AGENFORM di Savigliano si è arricchita di tecnologie informatiche, strumenti e dotazioni a servizio degli attuali laboratori per la modellazione in legno, gesso, resine e clay che favoriscono la formazione anche pratica degli studenti rendendoli pronti all’inserimento operativo nelle realtà produttive.

“Alla festa presenzieranno personalità di rilievo quali Giorgetto Giugiaro che ha dato l’idea iniziale della scuola, Silvio Angori, presidente gruppo Car Design Engineering Anfia e Giampaolo Dallara, fondatore dell'omonima casa automobilistica, costruttrice di automobili da competizione – spiegano Tommaso Mario Abrate e Giancarlo Arneodo, Presidente e direttore di AgenForm – che contribuiranno al racconto del futuro di CEMI grazia alla loro visione privilegiata del settore sapranno ispirare nuovi obiettivi e sviluppi per rendere ancora più performante il percorso formativo“ .

Grazie alla risposta entusiastica di molti ex allievi lo spazio “amarcord“ - con il racconto illustrato di questi 25 anni arricchito dal contributo diretto dei protagonisti – si annuncia come momento saliente della giornata.