Calcio: la Monregale ha festeggiato l'approdo in Promozione con un galà allo stadio Gasco (VIDEO)

La pioggia non è riuscita a rovinare la festa in casa Monregale! La società del presidente Igor Bertone ieri sera ha festeggiato l'approdo nel campionato di Promozione con il "MonreGalà", un apericena organizzato sul prato dello stadio Piero Gasco di Mondovì. Una serata curata nei minimi dettagli e che ha visto tutti i protagonisti della vittoria del campionato di Prima categoria (gir. F).

Da mister Franco Giuliano a capitan Cuniberti, dallo staff tecnico a quello dirigenziale, c'erano tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. L'aria che si respirava ieri sera era elegante e frizzante, quella giusta per una società che ha ancora tanta fame di risultati e che in questi anni ha posto le basi per un cammino di crescita costante e solido anche nel settore giovanile. Presenti alla serata anche il sindaco Luca Robaldo, insieme agli assessori Alessandro Terreno, Francesca Bertazzoli e Alberto Rabbia.

Il momento clou del "Galà" è stata la consegna alla squadra della Coppa riservata ai vincitori del campionato di Prima categoria. Ecco alcune immagini della serata: