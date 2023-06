Limone Piemonte: conto alla rovescia per la Granfondo La Via del Sale

Domenica 18 giugno a Limone Piemonte si terrà la Granfondo La Via del Sale, tradizionale appuntamento sportivo di inizio estate che richiama ogni anno sulle montagne limonesi centinaia di bikers appassionati di sfide off-road.

La storica gara di mountain bike, terza tappa del circuito della Marathon Bike Cup e sesta prova del Prestigio di MTB Magazine, si disputerà lungo un tracciato di 53 km e dislivello positivo di oltre 2000 metri.

La competizione prevede anche quest’anno un secondo itinerario, la Mediofondo, 34 km e dislivello positivo di 1670 metri accessibile anche alle e-bike, che ricalca in forma ridotta quello della Granfondo.

Info e prenotazioni: www.laviadelsale.com.

Anticiperà la competizione il consueto appuntamento della Baby Cup dedicato ai più piccoli, che sabato 17 giugno alle 15.30 in zona Maneggio potranno affrontare in sella alla propria bici un percorso-gimkana su erba con chilometraggi differenziati in base all'età.

La gara è aperta ai ragazzi dai 5 ai 12 anni, iscrizioni nei giorni precedenti (tel. 388 1616182) e il sabato pomeriggio direttamente al Maneggio a partire dalle 15.

Sempre sabato 17 giugno Limone ospiterà l’azione performativa EarthArt, un’operazione di land art ideata nell’ambito della rassegna Interscambi Coreografici dal laboratorio di indagine visuale Around the Walk in collaborazione con la Fondazione Egri per la Danza, l’associazione culturale FormicaLab-Aps di Cuneo e la compagnia EgriBiancoDanza

L’evento avrà inizio alle 10 con una camminata di circa tre ore insieme alla guida escursionistica Monica Dalmasso. Ritrovo in Piazza Henri Dunant, davanti alla sede della Croce Rossa, all'imbocco della Strada Romana. Saranno previste alcune soste di riflessione sugli eventi alluvionali dovuti alla tempesta Alex che nell’ottobre 2020 causarono gravi danni nei territori delle Valli Vermenagna e Roya.

La camminata si concluderà a Limonetto, nei pressi dell’Alpe di Papa Giovanni, dove si assisterà intorno alle 13 alla performance di land art “EarthArt”. E' consigliato un abbigliamento adatto alla montagna e pranzo al sacco.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Info: promozione@egridanza.com - 366.4308040.

Info: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 - www.limonepiemonte.it)