Volley A2/F - UFFICIALE: la Lpm Bam Mondovì scommette sulla voglia di “rinascita” di Salimatou Coulibaly

Non è un azzardo, ma una bella scommessa! Il ds Paolo Borello e la Lpm Bam Mondovì puntano molto su Salimatou Coulibaly, schiacciatrice bresciana, ma di origini maliane, fresca di promozione in A2 con il Costa Volpino Bergamo. L’esperta schiacciatrice ventisettenne, due stagioni fa, quando vestiva la maglia del San Giovanni in Marignano, aveva riportato un brutto infortunio al ginocchio, che aveva richiesto un intervento chirurgico.

Dopo una lunga riabilitazione, la Coulibaly, ha pian piano ripreso confidenza con il taraflex e dallo scorso dicembre ha avviato il suo rientro all’attività agonistica proprio nel club bergamasco di B1. Un rientro ovviamente eseguito con estrema calma e cautela, ma sta di fatto che oggi Sali Coulibaly fisicamente è pienamente ristabilita e da oggi entra ufficialmente a far parte del roster del Puma.

Nello staff del Puma, inoltre, c’è la piena convinzione che sotto la guida di Gazzotti, la giocatrice possa acquisire maggiore convinzione nei propri mezzi, per una crescita psico-fisica fondamentale per tornare ad essere la schiacciatrice ammirata nelle sue precedenti esperienze a Olbia e San Giovanni in Marignano. Ecco il comunicato della Lpm:

Pedina dopo pedina vediamo comporsi la rosa della nuova LPM BAM Mondovì. Alle confermate Decortes, Pizzolato, Riparbelli e Grigolo, il ds Borello ha già affiancato i volti nuovi di Allasia, Lapini, Tellone e Farina.

Coach Gazzotti potrà contare su un’altra new entry: Salì Coulibaly, schiacciatrice dotata di grande elevazione.

Nata a Brescia nel 1995 l’atleta inizia a giocare a 8 anni con la Scuola Pallavolo Brescia, proseguendo il suo cammino nelle giovanili del Real Volley e Monticelli Brusati, dove ottiene la promozione in B1. Coulibaly gioca poi nella categoria per tre stagioni, passando per Tecnoteam Albese e Florens Vigevano. Nell’estate del 2019 per la nuova pumina arriva il salto in A2 con l’Omag San Giovanni in Marignano, l’anno successivo si trasferisce ad Olbia, per poi tornare nuovamente in Romagna. Nel marzo 2022 riporta un brutto infortunio al ginocchio. Dopo un’intensa riabilitazione, torna in campo a dicembre, tra le fila della pallavolo CBL con la quale, pochi giorni fa, ha ottenuto la promozione in A2.

“Avevo scelto di stare ferma almeno metà anno o una stagione intera. Avendo subito l’intervento ad aprile, non me la sentivo di iniziare con una squadra nuova ad agosto. Magari mi sarei fatta prendere troppo dalla situazione e avrei forzato i tempi. Ho iniziato così a fare vari lavori, lontano dal taraflex.” - racconta Salì Coulibaly - “A dicembre mi hanno chiamata da Costa Volpino, squadra che era già primissima in classifica in B1, per dare una mano. Ho accettato anche per riprendere la condizione e testare il ginocchio sul campo. Ho inoltre portato avanti la terapia fisioterapica e medica, mentre mi univo al gruppo la sera. E’ stato un anno atipico per me, ma finire la stagione con la promozione, è stata la ciliegina sulla torta.”

Dopo lo stop forzato, la terapia e la cauta ripresa la schiacciatrice non nasconde la forte motivazione per questa nuova stagione con la maglia della LPM BAM Mondovì. “Il ginocchio sta bene e sono fiduciosa verso il prossimo campionato. Sarà un nuovo inizio per me. Sono sicura che Mondovì sarà l’ambiente giusto. Ho conosciuto lo staff medico, i dirigenti e ho parlato con la Presidentessa. Nella mia carriera sono stata sempre fortunata, perchè ho sempre trovato società accoglienti. A Mondovì mi aspetto la familiarità, un posto amichevole. Anche quando ci ho giocato contro ho avuto questa impressione: un posto tranquillo dove si fanno le cose per bene, puntando a grandi obiettivi. Questa stagione sarà una vera rinascita. Ci tengo molto a tornare ai livelli pre infortunio, sia personalmente che per essere di aiuto alla squadra. Ho obiettivi personali che sono talmente grandi che possono essere utili al gruppo. Ce la metterò tutta per vivere un bell’anno tutti insieme. Davvero non vedo l’ora: per me è come se adesso iniziassi una nuova fase e sono contenta di iniziarla con l’LPM BAM Mondovì!”

Nella nuova avventura monregalese Coulibaly ritroverà inoltre una ex compagna: “Conosco bene Clara Decortes che, oltre essere stata mia coinquilina a San Giovanni in Marignano, è una mia cara amica, con cui mi vedo abitualmente.”

Immancabile il messaggio della nuova pumina ai tifosi e agli Ultras Puma. “Ovviamente li aspetto numerosi al PalaManera, ma questo è scontato perchè so che ci sono sempre e da cosa ho capito fanno anche tanti kilometri per seguire la squadra nelle trasferte, anche quelle scomode! L’augurio è dare loro sempre un motivo in più per tornare al palazzetto, regalando belle emozioni, scendendo in campo sempre agguerrite, e poter festeggiare insieme dopo ogni partita. Vorrei inoltre offrire qualche soddisfazione in più rispetto allo scorso anno… per vivere tante emozioni il più a lungo possibile, per una gioia prolungata!”