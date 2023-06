Volley maschile A3. Secondo colpo per Savigliano, da Sabaudia arriva l'opposto Luca Rossato

Da Sabaudia, con la voglia di crescere ancora e un’esperienza già importante alle spalle, nonostante la giovane età. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il secondo colpo in entrata, in vista della stagione sportiva 2023/24.

Si tratta di Luca Rossato, proveniente da Sabaudia. Classe 2001, Luca è un opposto di ruolo che, nonostante i soli 22 anni di età, vanta già un percorso pallavolistico di assoluto rispetto. Nato a Latina e cresciuto proprio nella vicina Sabaudia, nel biennio 2019-2021 ha vissuto un’esperienza biennale in Superlega, indossando la maglia della Top Volley Cisterna nel ruolo di banda. Nel 2021/22, il ritorno a casa a Sabaudia, con cui ha vissuto le ultime due annate di Serie A3 Credem Banca da opposto. Il suo 2022/23 si è chiuso in terra laziale con 375 punti a referto, con una media di quasi 15 realizzazioni a partita.

“Ho scelto Savigliano perché mi ha colpito subito, e ho pensato che fosse la squadra giusta per me. Ha il mio stesso obiettivo: migliorarsi anno dopo anno, lavorando sodo. Cercavo, inoltre, una squadra che mi facesse uscire dalla mia confort zone, essendo stato sempre in società vicino casa quindi sono pronto a dare il mio 100%. Cosa mi aspetto dalla stagione? La sto approcciando come una pagina nuova, una nuova esperienza con nuovi compagni, in cui cercherò di dare il massimo per rendere al meglio e per integrarmi il prima possibile nel gruppo, elemento essenziale per poter fare bene” – le sue prime parole in biancoblu.

Tutto il Volley Savigliano augura a Luca di andare anche oltre i propri obiettivi, portando in alto i colori biancoblu. Forza Savian!